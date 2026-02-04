Advertisement
trendingNow13097656
Hindi NewsटीवीThe 50 में कौन है वो साउथ अफ्रीकन जो घर में बैठा रहता है गुमसुम? क्या इनको जानते हैं आप

The 50 में कौन है वो साउथ अफ्रीकन जो घर में बैठा रहता है गुमसुम? क्या इनको जानते हैं आप

All You Need to Know about The 50 Yung Sammy: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार के नए रिएलिटी शो 'द 50' में इस समय एक नाइजीरियन रैपर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. चलिए जानते हैं कि आखिरकार शो में चुपचाप बैठे रहने वाला है ये शख्स कौन है जिसे हिंदी में बात करनी आती है.

Written By  Shivani Duksh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yung Sammy
Yung Sammy

जानेमाने रिएलिटी शो 'द 50' में इस समय एक साउथ अफ्रीकन लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में इस शख्स को लेकर सपना चौधरी ने नस्लभेद टिप्पणी भी कर दी थी. अब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 'द 50' में गुमसुम बैठा रहे वाला ये शख्स कौन है जिसे हिंदी बोलनी आती है, लेकिन कहने के लिए कुछ भी नहीं है. लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि देखने में तो ये इंडियन नहीं लगता, ऐसे में ये शख्स पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी कैसे बोल लेता है. अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि 'द 50' में नजर आ रहे यंग सैमी कौन हैं. यंग सैमी एक नाइजीरियन हिप-हॉप सिंगर हैं. जिन्होंने इंडिया में देसी हिप-हॉप के जरिए अपनी पहचान बनाई है. यंग सैमी का असली नाम सैमुअल मॉरिसन है. जिनको सैमुअल लॉयड्स के नाम से भी लोग जानते हैं, वो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं. इंडिया में यंग सैमी अपने रैप के लिए जाने जाते हैं. 

इतने टैलेंटेड हैं यंग सैमी

आपको जाकर हैरानी होगी कि यंग सैमी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी भी बोल लेते हैं. यंग सैमी हनी सिंह को बहुत मानते हैं. 15 साल से यंग सैमी इंडियन म्यूजिक जगत में काम कर रहे हैं. यंग सैमी हिंदी में भी गाने लिख चुके हैं. यंग सैमी 'मिस्टर रैम्बो' (2025), 'द इंट्रो' (2024), 'इन द बिल्डिंग' जैसे गानों के जरिए धमाल मचा चुके हैं. स्पॉटिफाई पर यंग सैमी के करीब 8 लाख फॉलोअर्स हैं. फायर इन 'द बूथ' और 'ऑन द रडार' जैसे इंटरनेशल हिप-हॉप शो में भी यंग सैमी नजर आ चुके हैं. ईए स्पोर्ट्स एफसी 25 के साउंडट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म पर यंग सैमी की अपनी एक पहचान है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 
द 50 में हुई यंग सैमी की हालत खराब

संगीत की दुनिया में छाने के बाद यंग सैमी को जानेमाने रिएलिटी शो 'द 50' में आने का मौका मिला. हालांकि 'द 50' में आते ही यंग सैमी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. शो में हिंदी आने के बाद भी यंग सैमी को काफी गुमसुम दिख रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सपना चौधरी ने यंग सैमी के रंग का मजाक उड़ाकर बवाल खड़ा कर दिया था. शो के बाहर लोग यंग सैमी को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. यंग सैमी की वजह से लोग सपना चौधरी को गलत बता रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

TAGS

The 50

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में वकील थे मौजूद, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद बोलने की मांगी इजाजत
Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में वकील थे मौजूद, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद बोलने की मांगी इजाजत
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप