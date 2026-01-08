इस बार मजा और भी होगा डबल, कपिल शर्मा के शो में पहुंचेंगे पवन, मनोज और निरहुआ, धमाकेदार है PROMO

Advertisement
Hindi Newsटीवीइस बार मजा और भी होगा डबल, कपिल शर्मा के शो में पहुंचेंगे पवन, मनोज और निरहुआ, धमाकेदार है PROMO

कपिल शर्मा के शो में इस बार हंसी का धमाल होने वाला है. शो में इस बार भोजपुरी के तीन सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं. जिसका प्रोमो भी आउट हो गया है. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:58 PM IST
Trending Photos

कपिल के शो में पहुंचे सितारे
The Great Indian Kapil Sharma Show: कपिल के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के तीन बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे. शो का नया प्रोमो आउट हो गया है जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' एक दूसरे की पोल खोलते दिख रहे हैं.

कपिल के शो में भोजपुरी के दिग्गज

प्रोमो में पवन सिंह से कहते हैं कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते. जवाब देते हुए पवन कहते हैं कि हां, ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूं. ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे होते हैं.

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

ड्राइवर्स के नाम सिंगर्स के नाम पर रखे

इसके बाद निरहुआ इस बात का खुलासा करते हैं कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं, वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर हैं. पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है. हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया.

मनोज तिवारी दावा

शो में मनोज तिवारी इस बात का दावा भी करते हैं कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाले भी वही हैं, लेकिन वो मानें तब न.दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं. बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी. पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

'द ग्रेट इंडियन शो' के चौथे सीजन को तगड़ा नुकसान,लगातार गिर रही व्यूअरशिप, अब ये भी लगा शॉक

10 जनवरी को स्ट्रीम होगा एपिसोड

कपिल के इस शो का प्रोमो बहुत मजेदार है, जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग 'लॉलीपॉप' पर डांस करते दिख रहे हैं. पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

इनपुट- एजेंसी
 

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

