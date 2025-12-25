नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का धमाका, शो में इस बार दिखेगी पूरी महिला क्रिकेट टीम, प्रोमो से गायब स्मृति मंधाना, फैंस हुए नाराज

Advertisement
Kapil Sharma On Netflix: ओटीटी प्लेटफॉर्म के मशहूर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू हो चुका है. इस शो को फैंस काफी पसंद करते हैं. इस सीजन के पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा ने शिरकत की, वहीं अब शो में वर्ल्ड चैंपियन वुमन क्रिकेट टीम नजर आने वाली है. हालांकि शो के प्रोमो से स्मृति मंधाना नदारद  दिखीं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 25, 2025, 07:46 PM IST
Kapil Sharma On Netflix: कॉमेडियन कपिल शर्मा इस वक्त टीवी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक हैं. इस वक्त उनका शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, जिससे शो की फैन फॉलोइंग में भी काफी इजाफा हुआ है. शो के हर सीजन के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आते हैं. कपिल के जोक्स लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट होने पर मजबूर कर देते हैं और वहीं मजेदार गेस्ट संग कपिल की बातचीत भी फैंस को काफी पसंद आती हैं. कपिल अपने शो का नया सीजन लेकर आ गए है.

वीकेंड के मौके पर आएगी वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमन क्रिकेट टीम 
इस नए सीजन के पहले एपिसोड में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा आई थीं. प्रियंका ने लंबे समय बाद किसी इंडियन शो में अपनी अपीरियंस दी थी. इस एपिसोड को फैंस का भरपूर प्यार मिला था. अब शो के दूसरे एपिसोड का प्रोमो भी फैंस के लिए सामने आ चुका है. इस बार वीकेंड के मौके पर वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमन क्रिकेट टीम इस शो में शिरकत करने वाली हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शो का हिस्सा नहीं बनेंगी स्मृति मंधाना?
इस शो के नए प्रोमो को नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस नए प्रोमो में पूरी इंडियन टीम को एक साथ देखा जा सकता है. हालांकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना शो के प्रोमो में नहीं दिखीं. जहां फैंस इस बार टीम इंडिया के सितारों को शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, वहीं स्मृति के फैंस के लिे ये बुरी खबर साबित हुई. स्मृति इस बार शो का हिस्सा नहीं होंगी. बता दें कि स्मृति मंधाना की हाल ही में शादी टूटी है. वो बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल संग शादी करने वाली थीं. 

पूरी टीम आएगी शो में नजर 
वहीं शो में स्मृति के अलावा पूरी टीम नजर आएंगी. शो के प्रोमो में कैप्टन हरमनप्रीत कौर के साथ ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और मुख्य कोच अमोल मजूमदार नजर आ रही हैं. जिन्हें देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इस टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

