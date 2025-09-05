 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से कॉमेडियन कीकू शारदा की होगी एग्जिट, जानिए वायरल रयूमर्स के पीछे का पूरा सच!
Advertisement
trendingNow12909689
Hindi Newsटीवी

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से कॉमेडियन कीकू शारदा की होगी एग्जिट, जानिए वायरल रयूमर्स के पीछे का पूरा सच!

The Great Indian Kapil Show: नेटफ्लिक्स कॉमेडी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से कीकू शारदा के शो छोड़कर जाने वाली वायरल हुई रयूमर्स पर नई अपडेट आ गई है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से कॉमेडियन कीकू शारदा की होगी एग्जिट, जानिए वायरल रयूमर्स के पीछे का पूरा सच!

नेटफ्लिक्स पर टेलिकास्ट होने वाले कॉमेडी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' काफी समय से फैंस को एंटरटेन करते हुए आ रहा है इस शो के सभी कैरेक्टर्स को फैंस खूब एंजॉय करते हैं. वहीं हाल ही में इंटरनेट पर एक वायरल रयूमर को सुनकर फैंस शॉक्ड हो गए थे. दरअसल रयूमर्स के मुताबिक, सभी के फेवरेट कॉमेडियन कीकू शारदा इस शो को छोड़ रहे हैं और उन्होंने ये फैसला कृष्णा अभिषेक के साथ हुए झगड़े के बाद लिया है. मगर ये पूरा सच नहीं है जिसका खुलासा हो चुका है और ये सिर्फ एक अफवाह ही है.

'Rise And fall'
कीकू शारदा जल्द ही अशनीर ग्रोवर के शो 'Rise And fall' का हिस्सा बनने वाले हैं जिसकी जानकारी कीकू ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शो के पोस्ट को शेयर करते हुए दी थी इस शो में वो एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे. वहीं इस पोस्ट के नीचे कॉमेडियन कीकू ने लिखा, 'रूलर बनने के लिए चाहे कितनी भी हसल करनी पड़े, आपका कीकू करेगा.' कॉमेडियन के पोस्ट शेयर करते ही उनके साथ काम करने वाले बाकी कॉमेडियन और उनके दोस्त सुनील ग्रोवर ने कमेंट कर उन्हें बेस्ट विसेज दी हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kiku Sharda (@kikusharda)

Add Zee News as a Preferred Source

 

वायरल वीडियो 
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कीकू और कृष्णा के बीच बहस होती नजर आ रही थी जहां वो दोनों ही काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे. वहीं वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद ही कीकू ने अशनीर ग्रोवर के शो का हिस्सा बनने की जानकारी भी रीवील कर दी थी. जिससे फैंस सोच में पड़ गए कि कहीं कीकू और कृष्णा के बीच हुए उस झगड़े की वजह से तो कॉमेडियन शो छोड़कर नहीं जा रहे हैं. वहीं खबरों को बढ़ावा देते हुए कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया की वो कपिल के शो को बीच में ही छोड़ देंगे.

यह भी पढे़ं: प्यार का दर्द! ये स्टार फिल्म की को-एक्टर से करवाते थे एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल, बायोग्राफी में किया खुलासा

 

अफवाह के पीछे का सच
लेकिन ये सिर्फ अफवाह है क्योंकि शो के इनसाइडर के मुताबिक कॉमेडियन कीकू कपिल के शो को नहीं छोड़ रहे हैं और वो आगे के बाकी और भी एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे. कीकू अपने सारे एपिसोड की शूटिंग को नेक्स्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले खत्म कर लेंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Kiku ShardaThe Great Indian Kapil Show ComedianRise And Fall Show

Trending news

मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
;