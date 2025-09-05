'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से कॉमेडियन कीकू शारदा की होगी एग्जिट, जानिए वायरल रयूमर्स के पीछे का पूरा सच!

नेटफ्लिक्स पर टेलिकास्ट होने वाले कॉमेडी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' काफी समय से फैंस को एंटरटेन करते हुए आ रहा है इस शो के सभी कैरेक्टर्स को फैंस खूब एंजॉय करते हैं. वहीं हाल ही में इंटरनेट पर एक वायरल रयूमर को सुनकर फैंस शॉक्ड हो गए थे. दरअसल रयूमर्स के मुताबिक, सभी के फेवरेट कॉमेडियन कीकू शारदा इस शो को छोड़ रहे हैं और उन्होंने ये फैसला कृष्णा अभिषेक के साथ हुए झगड़े के बाद लिया है. मगर ये पूरा सच नहीं है जिसका खुलासा हो चुका है और ये सिर्फ एक अफवाह ही है.

'Rise And fall'

कीकू शारदा जल्द ही अशनीर ग्रोवर के शो 'Rise And fall' का हिस्सा बनने वाले हैं जिसकी जानकारी कीकू ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शो के पोस्ट को शेयर करते हुए दी थी इस शो में वो एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे. वहीं इस पोस्ट के नीचे कॉमेडियन कीकू ने लिखा, 'रूलर बनने के लिए चाहे कितनी भी हसल करनी पड़े, आपका कीकू करेगा.' कॉमेडियन के पोस्ट शेयर करते ही उनके साथ काम करने वाले बाकी कॉमेडियन और उनके दोस्त सुनील ग्रोवर ने कमेंट कर उन्हें बेस्ट विसेज दी हैं.

वायरल वीडियो

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कीकू और कृष्णा के बीच बहस होती नजर आ रही थी जहां वो दोनों ही काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे. वहीं वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद ही कीकू ने अशनीर ग्रोवर के शो का हिस्सा बनने की जानकारी भी रीवील कर दी थी. जिससे फैंस सोच में पड़ गए कि कहीं कीकू और कृष्णा के बीच हुए उस झगड़े की वजह से तो कॉमेडियन शो छोड़कर नहीं जा रहे हैं. वहीं खबरों को बढ़ावा देते हुए कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया की वो कपिल के शो को बीच में ही छोड़ देंगे.

अफवाह के पीछे का सच

लेकिन ये सिर्फ अफवाह है क्योंकि शो के इनसाइडर के मुताबिक कॉमेडियन कीकू कपिल के शो को नहीं छोड़ रहे हैं और वो आगे के बाकी और भी एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे. कीकू अपने सारे एपिसोड की शूटिंग को नेक्स्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले खत्म कर लेंगे.