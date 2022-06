The Kapil Sharma Show Off Air: इस कारण से ऑफ एयर होने जा रहा है कपिल शर्मा शो, अब हंसी पर लगेगा ब्रेक

The Kapil Sharma Show Soon To Off-Air: कॉमेडी डोज 'द कपिल शर्मा शो' ऑफ एयर होने जा रहा है. जी हां लेकिन घबराने वाली बाच नहीं है ये शो कुछ ही समय के लिए ऑफ एयर हो रहा है या यू कहें की कपिल शर्मा ने एक छोटा ब्रेक लिया है. दरअसल, होस्ट कपिल शर्मा और उनकी टीम काम के सिलसिले में अमेरिका जा रहे हैं. 23 अप्रैल, 2016 को प्रीमियर हुए इस शो ने अब तक तीन सीजन देखे हैं और तीसरा सीजन 5 जून को समाप्त हो गया है.

शो में आते हैं बॉलीवुड सेलेब्स

शो ने दर्शकों का मनोरंजन कपिल और बॉलीवुड हस्तियों के बीच मजेदार मजाक से किया है, जो आमतौर पर अपनी नवीनतम फिल्म का प्रचार करने के लिए शो में आते हैं.

पहले मेहमान थे शाहरुख खान

'द कपिल शर्मा शो' में 2016 में शाहरुख खान पहले मेहमान के तौर पर नजर आए थे, जो अपनी फिल्म 'फैन' के प्रमोशन के लिए आए थे. बाद में श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, यो यो हनी सिंह, अक्षय कुमार, अजय देवगन, यामी गौतम, वीरेंद्र सहवाग, धर्मेंद्र जैसे कई सेलेब्स और ऐसे कई नाम इस शो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं.

परमानेंट हाउस गेस्ट भी बदले

नवजोत सिंह सिद्धू शो में परमानेंट हाउस गेस्ट के तौर पर आते थे लेकिन बाद में शो में उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह ने ले ली. दरअसल सुनील ग्रोवर ने भी होस्ट के साथ कुछ मतभेदों के बाद शो छोड़ दिया था. हाल ही में समाप्त हुए सीजन में शो में कॉमेडियन कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, चंदन प्रभाकर और सुमोना चक्रवर्ती नजर आए.

फिनाले एपिसोड में दिखेंगे कमल हासन

फिनाले एपिसोड के दौरान दर्शकों को दिग्गज अभिनेता कमल हासन देखने को मिले, जो अपनी फिल्म 'विक्रम' के प्रचार के लिए आए थे और बातचीत में 'अप्पू राजा' के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक के बारे में भी बात की थी. 'इंडियाज लाफ्टर चैंपियन' जजों के पैनल में 'द कपिल शर्मा शो' की जगह शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

