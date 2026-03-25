बिपाशा बसु ने ठुकराया करण जौहर का 'द ट्रेटर्स 2', तो इस'धुरंधर' एक्ट्रेस को मिली एंट्री

The Traitors 2: करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन जल्द ही आने वाला है. इसके पहले सीजन में शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेस मैन राज कुंद्रा काफी ज्यादा पॉपुलर रहे. हालांकि,ट्रॉफी उर्फी जावेद ने ही अपने नाम की. ऐसे में इस रियलिटी शो के दूसरे सीजन के ऐलान के साथ ही कंटेस्टेंट्स के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. यहां तक कि बॉलीवुड की बोल्ड गर्ल बिपाशा बसु की एंट्री की खबरें हैं. जिसे लेकर ऐसी खबर आई है जो आपको हैरान कर देगी.

बिपाशा ने ठुकराया ऑफर

प्राइम वीडियो ने इस साल के कई शोज और फिल्मों का ऐलान किया. जिसमें 'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन भी है. कई खबरें ऐसी आईं कि इसमें बिपाशा बसु को बतौर कंटेस्टेंट ऑफर मिला था. लेकिन, एक्ट्रेस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है. उन्होंने ये बात साफ तौर पर टीम को बता दी है. बेटी देवी के जन्म के बाद ही एक्ट्रेस फिल्मों से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस कर रही हैं.

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'धुरंधर' एक्ट्रेस की एंट्री

जहां एक ओर बिपाशा के शो को रिजेक्ट करने की खबरें आ रही हैं तो वहीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस की एंट्री की खबर भी है. जानकारी के मुताबिक इस शो में 'धुरंधर' के 'नैना' वाले गाने की हीरोइन क्रिस्टल डिसूजा की एंट्री पक्की है. इसके अलावा नेहा धूपिया भी शो का हिस्सा होंगी. इन दोनों हसीनाओं के अलावा कई सितारों के नाम की चर्चाएं जोरों पर हैं. जिसमें श्वेता तिवारी, मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव, मल्लिका शेरावत और रुबीना दिलैक का नाम शामिल हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कंटेस्टेंट्स की कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है.

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उर्फी बनी थीं विनर

'द ट्रेटर्स' के पहले सीजन का खिताब उर्फी जावेद और निकिता लूथर ने अपने नाम किया था. इस शो का फॉर्मेट ट्रेटर बनाम इनोसेंट पर बेस्ड था. जिसमें कंटेस्टेंट्स को दिमाग, चालाकी और भरोसे के बीच बैलेंस बनाना होता है. ये अमेरिकन शो की कॉपी है.