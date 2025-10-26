शो बिजनेस से दूर बनाना चाहती थीं सिविल सर्विस में करियर, फिर एक फोन कॉल ने बदली किस्मत, टीवी पर सालों तक कया राज, आज सिंगल मदर बन गुजार रहीं जिंदगी

टीवी और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में इस एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया था और कई सुपरहिट शो भी दिए. वहीं टीवी के पॉपुलर शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से ये एक्ट्रेस घर-घर में फेमस हो गई थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये हसीना सिविल सर्विस में अपना करियर बनाना चाहती थीं. लेकिन एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी.
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मंझे हुए कलाकार हैं, जिनकी वर्सेटाइल एक्टिंग को दर्शकों द्वारा हमेशा पसंद किया गया. वहीं आज हम बात कर रहे हैं सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ फेम साक्षी तंवर की, जो कि नए कलाकरों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हैं. साक्षी तंवर एक ऐसा नाम है जो भारतीय घरों में पॉपुलर है, उन्होंने कई शोज के साथ-साथ फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए. मगर खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस शो बिजनेस से दूर अपना करियर सिबिल सर्विस में बनाना चाहती थीं. जी हां, साक्षी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं.
आईएएस ऑफिसरल बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
साक्षी तंवर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखों स्टूडेंट की तरह एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखा था. मगर एक सिंगल फोन कॉल ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस बना दिया.
कैसे हुई टीवी में एंट्री
12 जनवरी, 1973, में राजस्थान के अलवर में साक्षी ने एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर के यहां जन्म लिया. साक्षी बचपन से ही काफी एंबिशियस, प्लानिंग में तेज और अपने पिता की तरह सिविल सर्विस में जाना चाहती थीं. मगर फिर एक दिन उनकी फ्रेंड ने उन्हें दूरदर्शन म्यूजिक प्रोग्राम ‘अलबेला सुर मेला’ जो कि साल 1998 में हुआ, उसके बारे में बताया. साक्षी ने इस प्रोग्राम में ऑडिशन दिया और शोज प्रेजेंटर के रूप में सिलेक्ट हो गई और कुछ इस तरह उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा.
टॉप एक्ट्रेस से सिंगर मदर की जर्नी
साक्षी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना पहला ब्रेक उस समय मिला जब एकता कपूर ने उन्हें अपने पॉपुलर सीरियल ‘कहानी घर घर की’ के लिए चुना, जहां से उनका किरदार पार्वती अग्रवाल हर घर में फेमस हो गया. वहीं इस शो की सफलता के बाद उन्होंने महाभारत, बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल जैसे कई सुपरहिट शोज में काम किया. साल 2011 में साक्षी ने राम कपूर के साथ सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ को साइन किया, जिससे उनकी किस्मत और भी ज्यादा चमक गई और फिर उन्हें आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ के लिए चुना गया. वहीं बात करें साक्षी की पर्सनल लाइफ की, तो वो एक सिंगल मदर हैं और अपनी बेटी दित्या को उन्होंने गोद लिया है.
