Advertisement
trendingNow12976490
Hindi Newsटीवी

शो बिजनेस से दूर बनाना चाहती थीं सिविल सर्विस में करियर, फिर एक फोन कॉल ने बदली किस्मत, टीवी पर सालों तक कया राज, आज सिंगल मदर बन गुजार रहीं जिंदगी

टीवी और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में इस एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया था और कई सुपरहिट शो भी दिए. वहीं टीवी के पॉपुलर शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से ये एक्ट्रेस घर-घर में फेमस हो गई थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये हसीना सिविल सर्विस में अपना करियर बनाना चाहती थीं. लेकिन एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शो बिजनेस से दूर बनाना चाहती थीं सिविल सर्विस में करियर, फिर एक फोन कॉल ने बदली किस्मत, टीवी पर सालों तक कया राज, आज सिंगल मदर बन गुजार रहीं जिंदगी

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मंझे हुए कलाकार हैं, जिनकी वर्सेटाइल एक्टिंग को दर्शकों द्वारा हमेशा पसंद किया गया. वहीं आज हम बात कर रहे हैं सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ फेम साक्षी तंवर की, जो कि नए कलाकरों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हैं. साक्षी तंवर एक ऐसा नाम है जो भारतीय घरों में पॉपुलर है, उन्होंने कई शोज के साथ-साथ फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए. मगर खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस शो बिजनेस से दूर अपना करियर सिबिल सर्विस में बनाना चाहती थीं. जी हां, साक्षी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं.

 

आईएएस ऑफिसरल बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
साक्षी तंवर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखों स्टूडेंट की तरह एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखा था. मगर एक सिंगल फोन कॉल ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

कैसे हुई टीवी में एंट्री
12 जनवरी, 1973, में राजस्थान के अलवर में साक्षी ने एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर के यहां जन्म लिया. साक्षी बचपन से ही काफी एंबिशियस, प्लानिंग में तेज और अपने पिता की तरह सिविल सर्विस में जाना चाहती थीं. मगर फिर एक दिन उनकी फ्रेंड ने उन्हें दूरदर्शन म्यूजिक प्रोग्राम ‘अलबेला सुर मेला’ जो कि साल 1998 में हुआ, उसके बारे में बताया. साक्षी ने इस प्रोग्राम में ऑडिशन दिया और शोज प्रेजेंटर के रूप में सिलेक्ट हो गई और कुछ इस तरह उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा.

 

टॉप एक्ट्रेस से सिंगर मदर की जर्नी
साक्षी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना पहला ब्रेक उस समय मिला जब एकता कपूर ने उन्हें अपने पॉपुलर सीरियल ‘कहानी घर घर की’ के लिए चुना, जहां से उनका किरदार पार्वती अग्रवाल हर घर में फेमस हो गया. वहीं इस शो की सफलता के बाद उन्होंने महाभारत, बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल जैसे कई सुपरहिट शोज में काम किया. साल 2011 में साक्षी ने राम कपूर के साथ सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ को साइन किया, जिससे उनकी किस्मत और भी ज्यादा चमक गई और फिर उन्हें आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ के लिए चुना गया. वहीं बात करें साक्षी की पर्सनल लाइफ की, तो वो एक सिंगल मदर हैं और अपनी बेटी दित्या को उन्होंने गोद लिया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Sakshi Tanwarshow bade acche lagte hain

Trending news

Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने