जेठालाल की जगह 'चंपक लाल' बनने वाले थे दिलीप जोशी, सुनाया 'तारक मेहता...' का अनसुना किस्सा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: भारतीय टेलीविजन का सबसे पसंदीदा कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हर घर की पहचान बन चुका है. जेठालाल और गड़ा परिवार के बिना तो टीवी की दुनिया ही अधूरी सी लगती है. हाल ही में इस आइकॉनिक शो ने अपने सफल 18 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर आयोजित एक ग्रैंड पार्टी में शो के मुख्य कलाकार दिलीप जोशी (जेठालाल) ने एक ऐसा अनसुना राज खोला, जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान रह गए हैं. आइए जानते हैं क्या है वो मजेदार किस्सा.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 18वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए दिलीप जोशी ने एक मजेदार बात बताई. उन्होंने खुलासा किया कि जब शो के मेकर असित कुमार मोदी उनके पास रोल लेकर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले चंपकलाल (जेठालाल के पिता) का रोल ऑफर किया था. मेकर ने उन्हें चंपकलाल या जेठालाल में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया था.
'चंपकलाल के किरदार जैसा नहीं दिखता था'
दिलीप जोशी ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने तुरंत चंपकलाल का किरदार निभाने से इनकार कर दिया था. उनका मानना था कि वे चंपकलाल के कैरेक्टर स्केच से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं. उन्हें लगा कि वे इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए साफ मना कर दिया.
गुजराती मैगजीन का वो दुबला-पतला जेठालाल
जेठालाल के रोल को चुनने पर भी दिलीप जोशी के मन में थोड़ा डर था. उन्होंने बताया कि वे बचपन से गुजराती मैगजीन में तारक मेहता के कॉलम पढ़ते आ रहे थे. मैगजीन के कार्टून में जेठालाल का कैरेक्टर बहुत दुबला-पतला और घुंघराले बालों वाला दिखाया गया था. दिलीप जोशी ने मेकर से कहा था कि वे कोशिश करेंगे, लेकिन वे उस कार्टून जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं.
भगवान की कृपा और 18 सालों का सफर
संकोच के बावजूद दिलीप जोशी ने जेठालाल का रोल स्वीकार किया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया. एक्टर ने बेहद भावुक होकर कहा कि यह सब भगवान की कृपा है जो उनका यह सफर 18 सालों तक बिना रुके और इतने प्यार के साथ लगातार जारी है. आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल भारतीय टीवी के सबसे यादगार और प्यारे किरदारों में से एक हैं.
28 जुलाई को इस सबसे लंबे चलने वाले सिटकॉम ने अपने 18 साल पूरे किए. इस मौके पर मेकर्स ने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी, जहां पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी. सभी कलाकारों ने शो से जुड़े अपने खट्टे-मीठे अनुभव शेयर किए. लेकिन दिलीप जोशी का यह खुलासा पूरी पार्टी का सबसे बड़ा हाइलाइट बन गया.