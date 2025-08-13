'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे...' असित मोदी-दिशा वकानी के राखी वीडियो को देख बोलीं जेनिफर- इमेज कैसे क्लियर करेंगे

Jennifer Mistry on Asit Disha Rakhi: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के प्रोड्यूसर और दयाबेन का राखी के दिन का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था. इस वीडियो में दिशा असित मोदी और उनकी वाइफ नीला के राखी बांधती नजर आईं. इस वीडियो को असित ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. इस वीडियो पर अब इसी शो में मिसेज रोशन सोढ़ी का रोल निभा चुकीं जेनिफर मिस्ट्री ने रिएक्ट किया है. जेनिफर ने कहा कि दिशा नहीं बल्कि असित और नीला जी दिशा के घर गए थे. इसके साथ ही कई ऐसी बातें कही कि बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

खिसियानी बिल्ली खंभा नोचें

जेनिफर ने कहा कि 'मैं इस वीडियो को देखकर बस यही कहूंगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे. आज तक 17 साल हो गए. लेकिन एक भी फोटो दिशा की असित जी को राखी बांधते आई नहीं. इस बार वीडियो करके पूरा डाला गया है. ये इमेज को कैसे क्लियर करेंगे. बोला जा रहा है कि दिशा असित जी के घर गई. दिशा घर नहीं गई . असित और नीला जी दिशा के घर गए. मैं दिशा के घर गई हूं उसका घर जानती हूं मैं.'

दिशा है अनकंफर्टेबल

'दिशा तो फैंस को भी मना नहीं करती तो असित को क्या मना करेगी. अगर असित फोन करके दिशा को बोलेंगे कि मैं राखी बंधवाने आ रहा हूं तो वो यही कहेगी आ जाओ. हो सकता है कि कई साल से राखी बंधवाते हों. लेकिन, सवाल ये है कि अचानक ये पब्लिकली क्यों हुआ. क्यों बनाया वीडियो और उसे पोस्ट भी किया. वीडियो में दिख रहा है कि दिशा अनकंफर्टेबल है. वो मुस्कुरा भी नहीं रही है.'

असित ने लिखा थे ये पोस्ट

दिशा से राधी बंधवाते हुए का वीडियो शेयर कर असित ने लिखा था- 'कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है… ख़ून का नहीं, दिल का नाता होता है! दिशा वकानी सिर्फ हमारी ‘दया भाभी’ नहीं, बल्कि मेरी बहन है. सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता स्क्रीन से कहीं आगे बढ़ चुका है. इस राखी पर, वही अटूट भरोसा और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ…ये बंधन हमेशा यूं ही अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे.'