Advertisement
trendingNow12954992
Hindi Newsटीवी

तुलसी पर भारी पड़ी रुपाली गांगुली, ‘अनुपमा’ की बादशाहत कायम, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने की वापसी, देखें टॉप-10 लिस्ट

TV TRP This Week: टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते काफी उलटफेर देखने को मिला. इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है. चलिए आपको बताते हैं कि टॉप 10 में किन शोज ने अपनी जगह बनाई है और कौन रेस से बाहर निकल गए है. देखते हैं 'अनुपमा' का दबदा कायम रहा या नहीं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 09, 2025, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी टीआरपी लिस्ट
टीवी टीआरपी लिस्ट

Tv TRP Report Week 39: हर हफ्ते गुरुवार को टीवी सीरियल्स की 'टीआरपी रिपोर्ट' सामने आती है. जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा शो इस हफ्ते नंबर वन पर रहा और किसका बुरा हाल हुआ. हर बार की तरह इस बार भी रुपाली गांगुली के सीरियल 'अनुपमा' ने लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई है और 'अनुपमा' ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को पछाड़ा है.  

'अनुपमा' का दबदबा रहा कायम
इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में पहले नंबर  टीवी सीरियल 'अनुपमा' का दबदबा कायम रहा. रुपाली गांगुली के शो को इस हफ्ते भी 2.1 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने अपनी जगह बनाई है. इस शो को 2.0 रेटिंग मिली है. तीसरे नंबर पर शो 'उड़ने की आशा-सपनों का सफर' ने अपनी जगह कायम रखी है. इस शो को 1.8 रेटिंग मिली है. बता दें कि उड़ने की आशा-सपनों का सफर शो पिछले हफ्ते भी तीसरे नंबर पर था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चौथे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'
वहीं टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो ने अपनी जगह बनाई है. समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित शो का हाल पिछले हफ्ते से थोड़ा ठीक होता नजर आ रहा है. पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को 1.8 रेटिंग मिली है. पांचवें नंबर पर शो 'तुम से तुम तक' कायम रहा. इस शो को 1.7 रेटिंग मिली है. छठे नंबर पर शो 'उड़ने की आशा' आ गया है. इस शो को 1.6 रेटिंग मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सातवें नंबर पर पहुंचा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
वहीं इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सातवें नंबर पर पहुंच गया है. तारक मेहता शो को इस हफ्ते 1.6 रेटिंग मिली है. आठवें नंबर पर शो 'वसुधा' को मिला है. इस सीरियल को 1.5 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर शो 'गंगा मां की बेटियां' पहुंच गया है. पिछले हफ्ते ये शो 7वें नंबर पर था. इस शो को 1.4 रेटिंग मिली है. वहीं दसवें नंबर पर 1.3 रेटिंग के साथ शो 'आरती अंजलि अवस्थी' पहुंच गया है. इन सबके अलावा टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' का काफी बुरा हाल है. इस हफ्ते सलमान खान का शो टीआरपी लिस्ट में 14वें नंबर पर पहुंच गया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

AnupamaTRP list

Trending news

कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी