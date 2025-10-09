तुलसी पर भारी पड़ी रुपाली गांगुली, ‘अनुपमा’ की बादशाहत कायम, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने की वापसी, देखें टॉप-10 लिस्ट

TV TRP This Week: टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते काफी उलटफेर देखने को मिला. इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है. चलिए आपको बताते हैं कि टॉप 10 में किन शोज ने अपनी जगह बनाई है और कौन रेस से बाहर निकल गए है. देखते हैं 'अनुपमा' का दबदा कायम रहा या नहीं.
Tv TRP Report Week 39: हर हफ्ते गुरुवार को टीवी सीरियल्स की 'टीआरपी रिपोर्ट' सामने आती है. जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा शो इस हफ्ते नंबर वन पर रहा और किसका बुरा हाल हुआ. हर बार की तरह इस बार भी रुपाली गांगुली के सीरियल 'अनुपमा' ने लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई है और 'अनुपमा' ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को पछाड़ा है.
'अनुपमा' का दबदबा रहा कायम
इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में पहले नंबर टीवी सीरियल 'अनुपमा' का दबदबा कायम रहा. रुपाली गांगुली के शो को इस हफ्ते भी 2.1 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने अपनी जगह बनाई है. इस शो को 2.0 रेटिंग मिली है. तीसरे नंबर पर शो 'उड़ने की आशा-सपनों का सफर' ने अपनी जगह कायम रखी है. इस शो को 1.8 रेटिंग मिली है. बता दें कि उड़ने की आशा-सपनों का सफर शो पिछले हफ्ते भी तीसरे नंबर पर था.
चौथे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'
वहीं टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो ने अपनी जगह बनाई है. समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित शो का हाल पिछले हफ्ते से थोड़ा ठीक होता नजर आ रहा है. पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को 1.8 रेटिंग मिली है. पांचवें नंबर पर शो 'तुम से तुम तक' कायम रहा. इस शो को 1.7 रेटिंग मिली है. छठे नंबर पर शो 'उड़ने की आशा' आ गया है. इस शो को 1.6 रेटिंग मिली है.
सातवें नंबर पर पहुंचा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
वहीं इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सातवें नंबर पर पहुंच गया है. तारक मेहता शो को इस हफ्ते 1.6 रेटिंग मिली है. आठवें नंबर पर शो 'वसुधा' को मिला है. इस सीरियल को 1.5 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर शो 'गंगा मां की बेटियां' पहुंच गया है. पिछले हफ्ते ये शो 7वें नंबर पर था. इस शो को 1.4 रेटिंग मिली है. वहीं दसवें नंबर पर 1.3 रेटिंग के साथ शो 'आरती अंजलि अवस्थी' पहुंच गया है. इन सबके अलावा टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' का काफी बुरा हाल है. इस हफ्ते सलमान खान का शो टीआरपी लिस्ट में 14वें नंबर पर पहुंच गया है.
