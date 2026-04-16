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Hindi NewsटीवीTRP में ट्विस्ट! ‘अनुपमा’ हुआ धड़ाम, 10वें नंबर पर पहुंचा ‘नागिन 7’, एकता कपूर का ये शो बना नंबर 1, देखें टॉप 10

TRP में ट्विस्ट! ‘अनुपमा’ हुआ धड़ाम, 10वें नंबर पर पहुंचा ‘नागिन 7’, एकता कपूर का ये शो बना नंबर 1, देखें टॉप 10

BARC Week 14 TRP: टीवी सीरियल देखने वाले लोगों को अक्सर टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. हर कोई यह जानने के लिए बेताब रहता है कि उनका पसंदीदा शो किस नंबर पर चल रहा है. इन दिनों रुपाली गांगुली के फेमस शो अनुपमा को काफी तगड़ा झटका लगा है. ऐसे में चलिए टॉप टीवी सीरियल की रेटिंग्स पर नजर डालते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 16, 2026, 07:32 PM IST
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टीवी टीआरपी लिस्ट में तहलका
टीवी टीआरपी लिस्ट में तहलका

BARC Week 14 TRP: टीवी की दुनिया के सीरियल्स की हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट जारी होती है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. फैंस यह जानने के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर उनका पसंदीदा शो किस नंबर पर चल रहा है. ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के 14वें हफ्ते की टीआरपी जारी कर दी है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में काफी तगड़ा उथल-पुथल देखने को मिला है. इस हफ्ते की टीआरपी में अनुपमा और नागिन 7 का काफी बुरा हाल हुआ है. चलिए देखते हैं लिस्ट-

पहले नंबर पर इस शो की बादशाहत कायम

टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते पहले नंबर के पायदान पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने बाजी मारी है. इस शो ने पहले नंबर पर अपनी बादशाहत कायम रखी है. टीआरपी लिस्ट में शो को 2.0 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर टीवी सीरियल वसुधा ने 1.9 रेटिंग के साथ अपनी जगह बनाई है. इस शो ने एकदम से टीआरपी लिस्ट में उछाल मारा है और अनुपमा को तगड़ी टक्कर दी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'अनुपमा' को लगा तगड़ा झटका

टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियां ने बाजी मारी है. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है. रुपाली गांगुली का फेमस सीरियल अनुपमा चौथे नंबर पर 1.7 रेटिंग के साथ पहुंच गया है. शो की रेटिंग में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. पांचवें नंबर पर एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का स्पिन-ऑफ क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं 1.7 रेटिंग के साथ बना हुआ है.

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टॉप 10 में 'तारक मेहता' ने बनाई जगह

इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में छठे नंबर पर 1.7 रेटिंग के साथ टीवी सीरियल तुम से तुम तक ने जगह बनाई है. सातवें नंबर पर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. एक बार फिर पॉपुलर सिटकॉम टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीआरपी लिस्ट में वापस आ गया है. इस हफ्ते शो ने सातवें नंबर पर 1.6 रेटिंग के साथ जगह हासिल की है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दसवें नंबर पर पहुंचा 'नागिन 7'

नौवें नंबर पर टीवी सीरियल उड़ने की आशा ने 1.5 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. आखिरी पायदान यानी दसवें नंबर पर एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 ने 1.5 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. बता दें कि टीवी की दुनिया में चल रही इस उठापटक ने यह साफ कर दिया है कि दर्शक अब केवल बड़े नामों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उन्हें कुछ नयापन और दमदार कहानी चाहिए.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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