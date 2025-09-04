अनुपमा', 'क्योंकि...' या 'बिग बॉस 19'? कौन है इस बार TRP का किंग, दूसरा नंबर जान उड़ जाएंगे तोते
अनुपमा', 'क्योंकि...' या 'बिग बॉस 19'? कौन है इस बार TRP का किंग, दूसरा नंबर जान उड़ जाएंगे तोते

TRP Report ने आते ही तहलका मचा दिया है.इस बार की टीआरपी में बड़ा फेरबदल है. साथ ही 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' शो के लिए गुड न्यूज लेकर आया है. चलिए आपको टॉप 4 शोज के बारे में बताते हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:30 PM IST
टीवी शोज टीआरपी
टीवी शोज टीआरपी

TRP Report: टेलीविजन का लेखा जोखा करने वाली टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. हर गुरुवार को शो के मेकर्स की धड़कनें तेज हो जाती है.लोग हर पल बस इसी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं कि उनका शो कौन से स्पॉट पर पहुंचा. अगर आप भी इस हफ्ते कौन सा शो किस पोजीशन पर रहा जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट झट से पढ़ लीजिए और ढूंढिए कि आपका फेवरेट शो किस नंबर पर है.

क्योंकि... की दमदार वापसी

इस बार की टीआरपी रिपोर्ट सबसे बड़ी राहत की खबर एकता कपूर को कमबैक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लेकर आई है. इस शो की टीआरपी गिर गई थी. लेकिन, इस शो ने मजबूती से वापसी की और लंबी छलांग लगाई है. इसके साथ ही सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' ने टीआरपी में एंट्री तो कर रही है लेकिन अभी टॉप 10 से बाहर है.

A post shared by StarPlus (@starplus)

नंबर 1 पर 'अनुपमा'

रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' ने इस बार फिर से सारे टीवी शोज को पछाड़ दिया है. ये शो 2.4 की रेटिंग और 3.5 मिलियन रीच के साथ नंबर 1 पर है. इसके बाद क्योंकि 'सास भी कभी बहू थी 2' रेटिंग और 3.2 मिलियन रीच के साथ नंबर 2 पर वापसी कर चुका है. तीसरे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और चौथे नंबर पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो है. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि रेटिंग 2 और रीच 3.3 मिलियन है.'तारक मेहता' की रेटिंग 1.9 और रीच 3 मिलियन है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

'मिर्जापुर' फिल्म में टीवी के इस बिगेस्ट सितारे का डेब्यू, अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है शूटिंग

 

किस नंबर पर है 'बिग बॉस 19'?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' 11वें नंबर, जिसकी रेटिंग 1.3 और रीच 2.9 मिलियन है. वैसे तो ये शो ओटीटी और टीवी दोनों पर आ रहा है. लेकिन, टॉप 10 में जगह बनाने से इस बार पीछे रह गया है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन का 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' 25वें स्पॉट है. 0.8 रेटिंग के साथ रीच 2.6 मिलियन है. 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

