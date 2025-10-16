TRP List: 'अनुपमा'-'क्योंकि सास भी' में जबरदस्त टक्कर, टॉप 5 से बाहर 'तारक मेहता', YRKKH को मिली जोरदार पटखनी

BARC Week 40th TRP: हर हफ्ते बार्क टीआरपी लिस्ट जारी करता है. हाल ही में बार्च ने साल 2025 की 40वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट का इंतजार टीवी सीरियल के फैंस को काफी बेसब्री से रहता है.
BARC Week 40th TRP: हर हफ्ते छोटे पर्दे के शोज की टीआरपी रेटिंग जारी होती है, जो यह बताती है कि दर्शकों को कौन सा शो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और कौन सा शो इस शो नंबर पर बना. इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में काफी उलटफेर देखने को मिला है. कुछ शोज ने टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बरकरार रखी और कुछ लिस्ट से बाहर हो गए. आपको जानकर हैरानी होगी कि रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' का जलवा अभी भी बरकरार है. लेकिन एक पुराना शो अनुपमा को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है.
'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में जबरदस्त टक्कर
टीआरपी लिस्ट में स्टार प्लस का सुपरहिट सीरियल 'अनुपमा' लगातार टॉप पॉजिशन में बना हुआ है. रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' कई हफ्तों से दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है और पहले नंबर पर इसकी बादशाहत कायम है. इस हफ्ते अनुपमा शो को (2.3) रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (2.2) रेटिंग के साथ बना हुआ है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के पारिवारिक ड्रामे को फैंस काफी पसंद कर रहे है.
टॉप 5 से बाहर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
तीसरे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो (1.9) रेटिंग के साथ बना हुआ है. चौथे नंबर पर 'उड़ने की आशा' शो को (1.9) रेटिंग मिली है. इस शो में दर्शक सचिन और सायेली की खट्टी मीठी नोकझोंक काफी पसंद कर रहे हैं. शरद केलकर और निहारिका चोकसी स्टारर शो 'तुम से तुम तक' ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है. इस शो को (1.7) रेटिंग मिली है. वहीं असित कुमार का एवरग्रीन शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' छठे नंबर पर (1.7) रेटिंग के साथ पहुंचा है.
12वें नंबर पर बिग बॉस 19 को मिली जगह
वहीं सातवें नंबर पर 'उड़ने की आशा' 1.7 रेटिंग के साथ है. आठवें नंबर पर 'वसुधा' जिसे 1.5 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर 'गंगा मां की बेटियां' है. इस शो को 1.4 रेटिंग मिली है. 10 वें नंबर पर इस लिस्ट में 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा' शो 1.4 रेटिंग के साथ पहुंचा है. 11वें नंबर पर 'मंगल लक्ष्मी' 1.4 रेटिंग और 12वें नंबर पर 'बिग बॉस 19' 1.3 रेटिंग के साथ है.
