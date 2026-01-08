Advertisement
trendingNow13067737
Hindi NewsटीवीTRP Report: एकता कपूर की नागिन ने डसा ऐसा, नंबर वन शो खिसका नीचे, अनुपमा- ये रिश्ता का हाल बेहाल,क्योंकि सास की बल्ले बल्ले

TRP Report: एकता कपूर की 'नागिन' ने डसा ऐसा, नंबर वन शो खिसका नीचे, 'अनुपमा'- 'ये रिश्ता' का हाल बेहाल,'क्योंकि सास' की बल्ले बल्ले

टीवी शोज की कहानियों में खलबली मचाने वाली टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. इस बार एकता कपूर के शो ने ऐसी बाजी मारी है कि राजन शाही के दोनों शोज का बुरा हाल हो गया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि 52वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में किसने बाजी मारी.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 08, 2026, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीआरपी रिपोर्ट
टीआरपी रिपोर्ट

TRP Report: टीवी के शोज की जांच पड़ताल करने वाली टीआरपी रिपोर्ट 52वें हफ्ते की आ गई है. इस बार की रिपोर्ट में इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि सबसे ज्यादा नुकसान राजन शाही के शो 'अनुपमा' को पहुंचा है. तो चलिए आपको बताते है कि इस बार टॉप 10 शोज में कौन सा शो किस नंबर पर रहा.

 नंबर 1- 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्मृति ईरानी का 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस हफ्ते नंबर र रहा. इस शो को 2.2 की रेटिंग मिली. शो में इस हफ्ते वीरानी की बैंकक्रप्सी वाला ट्रैक दिखाया जा रहा है. जिसमें दर्शक काफी कनेक्ट कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नंबर 2- 'नागिन 7'

एकता कपूर का शो 'नागिन 7'बीते साल के आखिर में शुरू हुआ. इस शो की कहानी और एक्टर्स लोगों के इतने रास आ रहे हैं कि ये शो आते ही नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज हो गया है. इसे 2.1 रेटिंग मिली है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

नंबर - 3 'अनुपमा'

राजन शाही को इस टीआरपी रिपोर्ट से सबसे तगड़ा झटका लगा है. ये शो कई साल तक नंबर 1 रहने के बाद अब तीसरे पायदान पर खिसक गया है. जो क्लियर इंडिकेट करता है कि ये इस शो की कहानी बाकी ऊपर वाले शोज से लोगों को थोड़ा बोर जरूर कर रही है. 

नंबर 4- 'आईटीए अवॉर्ड'

31 दिसंबर को टेलीविजन के सबसे बड़े अवॉर्ड शो इंडियन टेलीविजन अवॉर्ड का प्रसारण स्टार प्लस पर हुआ था. इस शो को काफी व्यूअरशिप मिली. जिस वजह से ये शो अवॉर्ड चौथे नंबर पर है.

नंबर 5- 'तुम से तुम तक'
शरद केलकर का 'तुम से तुम तक' शो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. ये शो लगातार टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है. इसे 1.9 रेटिंग मिली है.

नंबर 6- 'उड़ने की आशा'
कवर ढिल्लन और नेहा का डेली सोप सीरियल 'उड़ने की आशा' में फैंस लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ये एक फनी फैमिली ड्रामा शो है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by(@kanwardhillon_)

नंबर 7- 'लॉफ्टर शेफ 3'

लोगों को हंसा हंसाकर खाना बनाने वाला शो 'लॉफ्टर शेफ' लगातार लोगों को पसंदीदा शो बना हुआ है. शो का तीसरा सीजन इस हफ्ते सातवें नंबर पर जगह मिली है. इसकी रेटिंग 1.8 है.

नंबर 8- 'तारक मेहता का उड़ता चश्मा'
लोगों को कई साल से हंसा हंसाकर लोटपोट करने वाला शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की गिरती टीआरपी मेकर्स के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. ये शो टीआरपी रिपोर्ट में आठवें नंबर पर रहा.

नंबर 9- 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'

रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला का शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' टीआरपी में नंबर 9 पर रहा. खास बात है कि राजन शादी के दो जबरदस्त शोज दोनों की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है.

50 साल के इस एक्टर के घर घुस गए चोर , ले उड़े 1.37 करोड़, मुंबई पुलिस ने धर दबोचा

नंबर 10- 'गंगा मां की बेटियां'
नंबर 10 पर जीटीवी का शो 'गंगा मां की बेटियां' हैं. शीजान खान, अमनदीप सिंधू के इस शो को 1.7 की टीआरपी मिली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Naagin 7Anupamaakyunki saas bhi kabhi bahu thi 2

Trending news

'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत