इस शो ने तोड़ दिया 5 साल का रिकॉर्ड, आते ही बना नंबर 1, खून के आंसू रोई 'अनुपमा', शॉकिंग TRP रिपोर्ट
टीवी

इस शो ने तोड़ दिया 5 साल का रिकॉर्ड, आते ही बना नंबर 1, खून के आंसू रोई 'अनुपमा', शॉकिंग TRP रिपोर्ट

TRP रिपोर्ट में इस बार इतना फेर बदल किया है जिसके कई मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है. इस शो ने टॉप पर काबिज सीरियल को पछाड़ दिया है. साथ ही टीआरपी के मामले में कई शोज को पछाड़ दिया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:51 PM IST
टीआरपी रिपोर्ट
टीआरपी रिपोर्ट

TRP Report: टीवी शोज के अंदर की पोल खोलने वाली टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. बीते काफी दिनों से लोग इस हफ्ते की टीआरपी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जिसकी सबसे बड़ी वजह 25 साल बाद टीआरपी की रेस में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का वापस आना है. ऐसे में टीवी शोज की टॉप 10 सीरियल की पूरी लिस्ट आ गई है. जिसने सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है.

टीआरपी ने मचाया तहलका

इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्क कई मेकर्स को हैरान कर देगी. एक शो ऐसा है जिसने कई शोज की बादशाहत को हिलाकर रख दिया है. इस शो ने आते ही 'अनुपमा', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'तारक मेहता' सभी को मात दे दी है. ये शो कोई और नहीं बल्कि एकता कपूर का कमबैक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'.

क्योंकि सास ने बनाया रिकॉर्ड
एकता कपूर के इस शो ने अपने नाम नया रिकॉर्ड बनाया है. इस शो हाईएस्ट रेटिंग 2.3 मिली है. इतना ही नहीं प्रीमियर पर इसे 2.5 की सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली थी.जिसकी वजह से ये साल 2020 के बाद से ऐसा पहला शो बन गया है जिसने इतनी रेटिंग हासिक की. इसके साथ ही ये 5 साल में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला हिंदी डेली सोप बन गया है

टॉप 10 टीवी शोज

  • क्योंकि सास भी कभी बहू थी- 2.3
  • अनुपमा- 2.3
  • ये रिश्ता क्या कहलाता है-2.0
  • लाफ्टर शेफ-असीमित मजा - 2.0
  • तारक मेहता का उल्टा चश्मा- 1.9
  • उड़ने की आशा- 1.7
  • तुम से तुम तक -1.7
  • मंगल लक्ष्मी- 1.7
  • लक्ष्मी का सफर-1.6
  • वसुधा- 1.5

'क्योंकि सास भी...' में आने वाला है महाट्विस्ट! शो में होगी नई विलेन की एंट्री, याद है तुलसी विरानी की वो 'खतरनाक बहू'

25 साल बाद लौटा शो
एकता कपूर का ये शो 25 साल टीवी पर 25 जुलाई से कमबैक किया है. सीजन 2 के नाम से टीवी पर वापस लौटे इस शो ने तहलका मचा दिया है. इस शो में लीड रोल में स्मृति ईरानी बतौर तुलसी वीरानी ने वापसी की है. जिसके अलावा शो में कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया है. जिसने शो की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ा दी है.

 

