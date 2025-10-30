Advertisement
टीवी की दुनिया में तबाही मचा देगी ये TRP रिपोर्ट, इस शो ने मारी बाजी तो सलमान खान को हुआ तगड़ा फायदा, देखें टॉप 10 लिस्ट

सीरियल की दुनिया में भूचाल लाने वाली टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. इस टीआरपी में सलमान खान के शो की तगड़ी एंट्री हुई है तो वहीं बाकी कुछ सीरियल का हाल क्या है ये आप देखिए.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:08 PM IST
टीवी शोज
टीवी शोज

TRP Report: टेलीविजन सीरियल्स की दुनिया में खलबली मचाने वाली टीआरपी रिपोर्ट आ गई है. इस टीआरपी रिपोर्ट में इस बार इतना फेर बदल हुआ है कि जिसे जानकर कई मेकर्स की रातों की नींद उड़ जाएगी. तो वहीं कुछ शोज के लिए अच्छा साइन भी है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार कौन सा शो किस नंबर पर टीआरपी में रहा.

इस हफ्ते के टॉप 10 शोज
रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' रेटिंग के मामले में इस बार नंबर 1 है. इस शो को 2.1 मिलियन रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' है. जिसे 2.1 की टीआरपी मिली. तीसरे नंबर पर 'उड़ने की आशा' शो रहा.इस शो की टीआरपी 1.6 रही. चौथे नबंर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सीरियल रहा. पांचवें पर शरद केलकर का टीवी शो 'तुम से तुम तक' रहा. छठे नंबर पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कॉमेडी सीरियल रहा. 7वें पर सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19', आठवें पर 'वसुधा' सीरियल और नौवें पर 'गंगा माई की बेटियां' और 10वें पर 'पति पत्नी और पंगा' शो रहा.

 

'आप मेरा सेफ प्लेस थे...'पंकज धीर की मौत के 15 दिन बाद छलका कृतिक सेंगर का दर्द, बोलीं- आप हमेशा कहते थे वो मेरी बेटी है

'बिग बॉस 19' ने मारी जोरदार एंट्री

इस टीआरपी से इतना तो साफ है 'बिग बॉस 19' को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. जिसकी वजह से शो ने टॉप 10 सीरियल की टीआरपी लिस्ट में एंट्री मार ली है. इस शो में लड़ाई झगड़े और जबरदस्त गेम खेला जा रहा है. जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यहां तक कि कुछ खिलाड़ियों के मीम्म भी खूब वायरल हो रहे हैं. जिसमें तान्या, अमाल और नीलम का नाम शामिल है. वहीं तगड़े गेम प्लेयर की बात की जाए तो गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल के अलावा कुनिका का खेल जबरदस्त है. इनमें से कुछ सितारे फ्रंट फुट पर खेल हैं तो कोई बैक फुट पर खेलकर घर में बवाल मचा रहा है.

 

 

