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Hindi Newsटीवी‘तूने बच्चे मारे...’ बयान से मचा बवाल, समय रैना पर भड़के मुकेश खन्ना, ‘शक्तिमान’ को लेकर छिड़ी बड़ी बहस

‘तूने बच्चे मारे...’ बयान से मचा बवाल, समय रैना पर भड़के मुकेश खन्ना, ‘शक्तिमान’ को लेकर छिड़ी बड़ी बहस

Mukesh Khanna Samay Raina: मुकेश खन्ना ने समय रैना के शो और उनके बयानों पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि ऐसे कंटेंट का युवाओं पर गलत असर पड़ता है. ‘शक्तिमान’ को लेकर किए गए बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया. वहीं, समय रैना के स्टैंडअप में दिए बयान के बाद ये विवाद और बढ़ गया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:06 AM IST
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Mukesh Khanna Samay Raina Controversy
Mukesh Khanna Samay Raina Controversy

Mukesh Khanna Samay Raina Controversy: टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने हाल ही में कॉमेडियन समय रैना के शो और उसमें दिखाए जा रहे कंटेंट पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने साफ कहा कि आजकल इंटरनेट पर जो कुछ बनाया जा रहा है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बड़े प्लेटफॉर्म पर मौजूद क्रिएटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. 

क्योंकि उनकी बातों और मजाक को लाखों लोग देखते और फॉलो करते हैं. मुकेश खन्ना ने खासतौर पर उस विवाद का जिक्र किया जिसमें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का नाम जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा, ‘आप उसे डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मेडिटेशन करता है और आपके शो पर आया है. आप उस तरह की बातों की जिम्मेदारी ले रहे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पर कही गईं. आपको शर्म भी नहीं आ रही. वहां बैठे सभी लोग हंस रहे थे, यहां तक कि एक लड़की भी. मैं ये देखकर हैरान रह गया’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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समय रैना पर भड़के मुकेश खन्ना

उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ‘क्या यही हमारे देश का भविष्य है?’. इस मुद्दे पर बात करते हुए मुकेश खन्ना ने ये भी कहा, ‘आज के कंटेंट में मर्यादा और सीमाएं धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं’. उनका मानना है कि पहले लोग कुछ सोचकर बोलते थे, लेकिन अब सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी कह दिया जाता है. उन्होंने चिंता जताई कि अगर यही सब चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ सकता है और समाज की सोच भी बदल सकती है. उनकी ये बातें वायरल हो रही हैं.

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समय रैना को खूब सुनाई खरी-खोटी 

साथ ही मुकेश खन्ना ने उनके सबसे फेमस शो ‘शक्तिमान’ को लेकर समय रैना के किए गए कमेंट पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘ये मिस्टर रैना, जो ऐसे कंटेंट की जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों को आलोचना करते हैं, उन्होंने ‘शक्तिमान’ जैसे किरदार की भी आलोचना की है. उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है’. उनका कहना है कि ‘शक्तिमान’ सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि बच्चों के लिए एक सीख देने वाला किरदार था. उन्होंने पुराने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, ‘उन्हें ये भी नहीं पता कि इस शो की वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई थी’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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7 साल तक चला था ‘शक्तिमान’

उन्होंने कहा, ‘कुछ लोगों ने ऐसे नैरेटिव बनाए थे, लेकिन मैंने उस समय सब समझाया था. हमने कोर्ट केस भी जीते. बेगूसराय और पुणे जैसी जगहों से आई रिपोर्ट्स गलत साबित हुईं. वो घटनाएं किसी और वजह से हुई थीं, लेकिन उन्हें ‘शक्तिमान’ से जोड़ दिया गया’. मुकेश खन्ना ने आगे कहा, ‘‘शक्तिमान’ 7 साल तक चला. यही उसकी अच्छाई, पॉपुलैरिटी और मासूमियत का सबूत है. लोग उसे देखकर बड़े हुए, उससे सीखा. लेकिन अगर आज के बच्चे इस तरह के कंटेंट के साथ बड़े होंगे, तो वो गलत दिशा में जा सकते हैं’. 

समय रैना के बयान से और बढ़ गया विवाद

उन्होंने कहा कि सिर्फ मजाक के नाम पर कुछ भी दिखाना सही नहीं है और इसमें कंट्रोल होना जरूरी है. वहीं दूसरी तरफ, समय रैना ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ में इस विवाद पर जवाब दिया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘‘शक्तिमान’ आ गया था यार. ‘शक्तिमान’ से कैसे लड़ेंगे? सॉरी शक्तिमान. तूने बच्चे मारे हैं फक-फक-फक करके, तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेकर बैठा है?’. उनके इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया और अब इस मुद्दे पर अलग-अलग लोगों की राय सामने आ रही है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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