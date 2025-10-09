खुलेआम सोशल मीडिया पर किया अपने प्यार का इजहार, एक्ट्रेस बोलीं- ‘सालों पहले लिखा था डायरी में नाम..’

टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस पलक परस्वानी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर अपने मन की बात फैंस को बताई है.
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं और बताया कि कैसे उनकी डायरी की ख्वाहिशें सच हुई है. पलक ने अपने कैप्शन में लिखा, ‘कई साल पहले वह हर रात अपनी डायरी में रोहन के बारे में लिखती थी और भगवान से सच्चे प्यार की दुआ मांगती थी.’ पलक ने बताया कि उन्हें कई बार लगा कि शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनके प्यार को समझ सके. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और विश्वास रखा कि नियति कुछ खास प्लान कर रही है. फिर एक दिन, एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात रोहन से हुई. पास की टेबल पर बैठे रोहन से उनकी नजरें मिलीं, थोड़ी बात हुई, लेकिन इसके बाद दो महीने तक कोई संपर्क नहीं रहा.
एक्ट्रेस कहा किस्मत में था प्यार
पलक को लगा कि शायद यह किस्मत का मजाक है. लेकिन अचानक रोहन उनके इंस्टाग्राम पर नजर आए, और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई. पलक ने लिखा कि ‘इसके बाद मानो किस्मत ने कई संकेत दिए.’ दोनों की आध्यात्मिक सोच, घूमने का शौक और एक-दूसरे को प्रेरित करने की आदत इतनी मेल खाती थी कि यह रिश्ता जैसे ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है.
बॉयफ्रेंड के साथ खूबसूरत पल
तस्वीर में पलक सफेद गाउन और रोहन काले टक्सीडो में नजर आ रहे हैं, जहां रोहन उन्हें होटल की लॉबी में उठाकर ले जा रहे हैं. पलक ने बताया कि रोहन ने उन्हें हील्स पहनने में मदद की थी, जो उनकी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों की झलक है. पलक ने रोहन को अपना सुकून और हमेशा का साथी बताया. वह कहती हैं कि रोहन उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनके परिवार को अपना मानते हैं. पलक ने लिखा, ‘इंतजार लंबा था, लेकिन अगर रोहन जैसा प्यार है, तो हर पल की कीमत थी’ हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन रोहन के साथ हर दिन किसी खूबसूरत सपने जैसा है.
