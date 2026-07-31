/सिंदूर-गढ़वाली नथ में नजर आईं सारा खान, पहाड़ी दुल्हन बन फोटो शेयर करना एक्ट्रेस को पड़ा भारी; धर्म को लेकर यूजर्स ने किया ट्रोल

Sara Khan Trolled for Posting in Pahadi Outfit: कभी लुक, कभी शादी और अब पहाड़ी आउटफिट... टीवी एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई हैं. हसीना ने धर्म की दीवार तोड़कर शादी की है. परिवार की हामी न होने के बाद भी सारा ने यह रिस्क लिया था. सारा ने रामायण के लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की थी.
इसी बीच सारा खान ने सावन के खास मौके पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पहाड़ी दुल्हन बनी नजर आ रही हैं. सारा के साथ उनके पति भी पूरी तरह पहाड़ी अंदाज में नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने पति पर जमकर प्यार लुटाती नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस के माथे पर सिंदूर और नाक में गढ़वाली नथ नजर आ रही है. एक तस्वीर में सारा हाथ जोड़कर पूजा करती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस सारा खान ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी दुआ भी तू, मेरी प्रार्थना भी तू, मेरा भगवान भी तू और मेरा खुदा भी तू.' एक्ट्रेस की यह पोस्ट सामने आते ही लोगों ने सारा को निशाने पर ले लिया. लोगों ने एक बार फिर एक्ट्रेस को धर्म के नाम पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोग सारा खान को याद दिला रहे हैं कि वह मुस्लिम हैं. वहीं, सारा खान की तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा, 'ये केवल नाम की मुस्लिम रह गई है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, जो उन्हें छोड़कर किसी और से ज्यादा मोहब्बत करें.'
वहीं, एक यूजर ने पोस्ट पर सारा खान को काफिर तक बता दिया. हालांकि, कुछ लोगों ने इस पोस्ट पर एक्ट्रेस का ट्रोलिंग से बचाव भी किया. उनका कहना है कि सारा खान को कौन सा धर्म मानना है, यह उनकी मर्जी है. कोई भी एक्ट्रेस को यह नहीं बता सकता कि उन्हें कौन सा धर्म मानना है. खैर, अब यह तो हर कोई जानता है कि शादी के बाद सारा खान हिंदू बन गई हैं. अक्सर सारा खान को अपने पति कृष के साथ देखा जाता है.