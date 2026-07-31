/सिंदूर-गढ़वाली नथ में नजर आईं सारा खान, पहाड़ी दुल्हन बन फोटो शेयर करना एक्ट्रेस को पड़ा भारी; धर्म को लेकर यूजर्स ने किया ट्रोल

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस सारा खान ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी दुआ भी तू, मेरी प्रार्थना भी तू, मेरा भगवान भी तू और मेरा खुदा भी तू.' एक्ट्रेस की यह पोस्ट सामने आते ही लोगों ने सारा को निशाने पर ले लिया. लोगों ने एक बार फिर एक्ट्रेस को धर्म के नाम पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोग सारा खान को याद दिला रहे हैं कि वह मुस्लिम हैं. वहीं, सारा खान की तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा, 'ये केवल नाम की मुस्लिम रह गई है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, जो उन्हें छोड़कर किसी और से ज्यादा मोहब्बत करें.'