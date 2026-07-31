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सिंदूर-गढ़वाली नथ में नजर आईं सारा खान, पहाड़ी दुल्हन बन फोटो शेयर करना एक्ट्रेस को पड़ा भारी; धर्म को लेकर यूजर्स ने किया ट्रोल

Sara Khan Trolled for Posting in Pahadi Outfit: सिंदूर-गढ़वाली नथ में नजर आईं टीवी एक्ट्रेस सारा खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. कुछ लोगों ने हसीना के इस लुक की तारीफ की, तो कुछ यूजर्स ने उन्हें धर्म के नाम पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

Published: Jul 31, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:03 PM IST
सिंदूर-गढ़वाली नथ में नजर आईं सारा खान, पहाड़ी दुल्हन बन फोटो शेयर करना एक्ट्रेस को पड़ा भारी; धर्म को लेकर यूजर्स ने किया ट्रोल

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