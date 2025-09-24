टीवी की 'अनुपमा' ने लुक से जीता फैंस का दिल, ब्लू कलर की ड्रेस में खींचा फैंस का ध्यान

Anupama: अनुपमा बनकर 5 साल से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस रुपाली गांगुली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में स्टार परिवार शो की झलकियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं, जिसमें वे स्टार परिवार के बाकी एक्टर्स के साथ मस्ती करती देखी गई थी. अब उन्होंने अपनी खूबसूरत फोटोज से फैंस का दिल मोह लिया है.

नवरात्रि के तीसरे दिन हसीना का लुक

एक्ट्रेस नवरात्रि के दिनों के हिसाब से अपना लुक फैंस के साथ शेयर कर रही हैं. अब उन्होंने नवरात्रि के तीसरे दिन अपना नया लुक शेयर किया है. रुपाली गांगुली ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और ब्लू कलर की लहंगा-साड़ी पैटर्न की ड्रेस पहनी है. एक्ट्रेस ने अपने लुक को स्टाइलिश बनाते हुए ओवरकोट भी कैरी किया है.

एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का लुक

इसके अलावा, एक्ट्रेस ने अपने बालों को कर्ल करके मिनिमल मेकअप ले रखा है. इस लुक को एक्ट्रेस ने माँ दुर्गा से जोड़ा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अपने आप को मनमोहक नीले रंग, दिव्य प्रकाश और उत्सव की भावना में, हम माँ चंद्रघंटा का सम्मान करते हैं!" तीसरे नवरात्रि को मां की आराधना करने वाले लोग रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं. इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्ट्रेस ने ब्लू ड्रेस में फोटोज पोस्ट की है.

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा के लिए हरे रंग का प्रयोग होता है. इससे पहले रुपाली गांगुली ने माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित करते हुए लाल रंग के लहंगे में फोटोज पोस्ट की थी. माँ ब्रह्मचारिणी शक्ति और शांति का प्रतीक मानी जाती है. बता दें कि रुपाली गांगुली का शो अनुपमा फैंस का फेवरेट शो है और शो बीते 5 साल से टीवी पर राज कर रहा है. शो में फिलहाल देविका की मौत हो चुकी है. शो में जल्द एक और किरदार को खत्म किया जाएगा. मतलब फैंस को शो में दो बार मातम का मंजर देखना पड़ेगा.