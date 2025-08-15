9 साल बाद टूटी शादी, पति से अलग हुई मशहूर एक्ट्रेस, सालों बाद रिश्ते में क्यों आई दरार?

एक और टीवी कपल के रिश्ते के टूटने की खबर सामने आ रही है. टीवी सीरियल कहानी घर-घर की से शुरुआत करने वाली टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हुनर हाली की भी शादी टूट रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो 9 साल बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया है.

हुनर हाली ने कुछ समय तक स्प्लिट्सविला सीजन 7 के विनर मयंक गांधी को डेट किया और उसके बाद साल 2016 में दोनों ने सिख रीति-रिवाजों से शादी की थी. पिछले कुछ समय से दोनों के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थीं. एंटरटेनमेंट वेबसाइट इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुनर हाली और मयंक गांधी ने शादी के 9 साल बाद अलग होने का फैसला किया है.

9 साल बाद टूटी शादी

खबर के मुताबिक, एक्ट्रेस काफी समय से पति मयंक से अलग रह रही हैं. हुनर हाली के इंस्टाग्राम पर भी 'गांधी' से सरनेम चेंज करके वापस 'हाली' कर दिया है. उन्होंने लंबे समय से पति मयंक गांधी के साथ कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की है.

इन सीरियल में नजर आ चुकी है एक्ट्रेस

साक्षी तंवर के साथ पहला सीरियल करने वाली हुनर हाली 2007 से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. उन्होंने छूना है आसमान, गृहस्थी, 12/24 करोल बाग, मुक्ति बंधन और अदालत जैसे कई शोज में काम किया. फिलहाल वह वीर हनुमान में 'कैकेयी' का किरदार अदा कर रही हैं. वह अक्षय कुमार की बॉस में भी नजर आ चुकी हैं.

