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Hindi Newsटीवीकरण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के रिश्ते में आई दरार? सामने आया ऐसा वीडियो, फैंस रह गए हैरान

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के रिश्ते में आई दरार? सामने आया ऐसा वीडियो, फैंस रह गए हैरान

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. इस वीडियो में करण, तेजस्वी पर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 08, 2026, 04:44 PM IST
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करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के रिश्ते में आई दरार? सामने आया ऐसा वीडियो, फैंस रह गए हैरान

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के लाखों चाहने वाले हैं. दोनों को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं. इतना ही नहीं, फैंस को काफी समय से दोनों की शादी का भी बेसब्री से इंतजार है. खैर, इस बीच कपल का एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस हैरान रह गए हैं. वीडियो में करण, तेजस्वी से कुछ ऐसा कह रहे हैं कि एक्ट्रेस अपने आंसू भी नहीं रोक पाती हैं.

क्या कहा करण ने तेजस्वी को

दरअसल, करण और तेजस्वी ‘देसी ब्लिंग’ में नजर आने वाले हैं. इसमें दिखाया जाएगा कि दुबई में पैसे वाले इंडियन्स कैसे लग्जरी लाइफ जीते हैं. यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसी शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें करण और तेजस्वी को दिखाया गया है. इसमें करण, तेजस्वी से बोलते हैं कि उन्होंने उनके रिलेशनशिप को क्यों डिसरिस्पेक्ट किया है. “ये हम नहीं हैं.” करण की बात सुनकर तेजस्वी जोर-जोर से रोने लग जाती हैं. वहीं एक मोमेंट में रिजवान साजन, करण से बोलते हैं कि वह जानते हैं कि करण को तेजस्वी का पति बनना है, पिता नहीं. हालांकि, अभी तक शो की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है. लेकिन यह कन्फर्म है कि इसका प्रीमियर साल 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया पर होगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शो ‘देसी ब्लिंग’ में करेंगे शादी?

बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि करण और तेजस्वी शादी करने वाले हैं. दोनों शो ‘देसी ब्लिंग’ में शादी करेंगे. इस पर करण ने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्लियर किया था और लिखा था कि वह ये सब सुनकर थक गए हैं. वहीं, कपल अब साथ में कुकिंग रियलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ सीजन 3’ में नजर आने वाले हैं. शो में करण, एल्विश यादव के साथ पार्टनर हैं. वहीं तेजस्वी, अर्जुन बिजलानी के साथ पार्टनर हैं.

साल 2021 में रिलेशनशिप में आए

इसके अलावा, तेजस्वी कुछ समय पहले ‘साइको सैयां’ फिल्म में नजर आई थीं. यह शो अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुआ था, जिसमें तेजस्वी के साथ रवि किशन और सुरभि चंदना अहम किरदार में थे. बता दें कि करण और तेजस्वी साल 2021 से रिलेशनशिप में हैं. दोनों शो ‘बिग बॉस 15’ में साथ नजर आए थे. शो के दौरान ही दोनों को प्यार हुआ था. सबको लगा था कि शो के बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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