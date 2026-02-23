बेटे-बहू को घसीटकर घर के बाहर लाई अनुपमा, सबके सामने सुनाई खरी-खोटी, थप्पड़ों की करेगी बारिश, TRP की जंग में Anupama का बड़ा दांव!

Advertisement
Hindi Newsटीवीबेटे-बहू को घसीटकर घर के बाहर लाई अनुपमा, सबके सामने सुनाई खरी-खोटी, थप्पड़ों की करेगी बारिश, TRP की जंग में Anupama का बड़ा दांव!

Anupamaa New Promo Video: स्टार प्लस के फेमस सीरियल 'अनुपमा' को दर्शकों द्वारा काफी प्यार दिया जा रहा है. आए दिन शो में नए-नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. नए प्रोमो वीडियो में अनुपमा रविंद्र के बेटे अर्जुन और टीना पर जमकर बरसती नजर आती हैं. सबके सामने वह दोनों का सच लाएगी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 23, 2026, 05:47 PM IST
अनुपमा लेटेस्ट प्रोमो वीडियो (फोटो-इंस्टाग्राम)
Anupamaa New Promo Video: स्टार प्लस हमेशा से ऐसी कहानियां दिखाने के लिए जाना जाता है जो इमोशन्स के साथ-साथ समाज के लिए एक बड़ा मैसेज भी देती हैं. इसके सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'अनुपमा' आज भी अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है. टीआरपी लिस्ट में शो ने लंबे समय तक नंबर वन पर कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन इस हफ्ते शो को 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने कड़ी टक्कर दी और नंबर वन का ताज छीन लिया. इसी बीच 'अनुपमा' के मेकर्स वापस नंबर वन पर जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.  

दमदार प्रोमो हुआ रिलीज
​हाल ही में 'अनुपमा' का एक दमदार नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें अनुपमा एक बार फिर बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाती नजर आ रही हैं. इस लेटेस्ट वीडियो में वह उन बुजुर्ग माता-पिता के लिए स्टैंड लेती दिख रही हैं, जिन्हें उनके अपने बेटे-बहू परेशान कर रहे हैं. प्रोमो में काफी इंटेंसिटी दिखाई गई है, जहां अनुपमा उस कपल को घसीटकर सबके सामने लाती हैं और उनके बुरे बर्ताव को बेनकाब करती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटे-बहू पर बरस पड़ी अनुपमा
अनुपमा उन पर बरस पड़ती हैं कि उन्होंने अपने बूढ़े मां-बाप को रुलाया, उन्हें भूखा-प्यासा रखा और उनकी हालत खराब होने के बावजूद उनसे घर का काम करवाया. गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में अनुपमा उन्हें चेतावनी देती हैं कि जो लोग उन लोगों को तड़पाते हैं, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, उनके लिए 'नरक के अंदर भी नरक' होगा. यह वीडियो जितना ड्रामा से भरा हुआ है, उतना ही दिल को छू लेने वाला भी है.

गहरी बात से होता प्रोमो का अंत
इस प्रोमो का अंत एक बेहद गहरी बात के साथ होता है, जहां अनुपमा कहती है- किसी भी माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सिर्फ उतना ही करना चाहिए, जितने के वे सच में हकदार हों. यह बात आज के दौर में बच्चों की एहसान फरामोशी और उनके बढ़ते हक जताने के रवैये पर एक कड़ा प्रहार है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनगिनत माता-पिता की आवाज बनी 'अनुपमा'
​एक बार फिर अनुपमा उन अनगिनत माता-पिता की आवाज बन कर सामने आई हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता. इस दमदार प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि वह कैसे इंसाफ दिलाती है और ऐसा सबक सिखाती है जो स्क्रीन के बाहर भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे. आप 'अनुपमा' को सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

