आलिया भट्ट के बाद इस टॉप एक्ट्रेस ने मारी नए घर में एंट्री, पति और बेटे संग शेयर की गृह प्रवेश की खूबसूरत तस्वीरें

Devoleena Bhattacharjee Griha Pravesh: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने नए और सपनों के घर में गृह प्रवेश किया है. इस खुशी के मौके पर उनके साथ पति शहनवाज शेख और बेटा जॉय भी मौजूद थे. देवोलीना ने पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटो में देखा जा सकता है कि देवोलीना ने सिर पर कलश उठा रखा है, जिसमें माला लगी है, जबकि शहनवाज एक हाथ में बेटे जॉय और दूसरे हाथ में पूजा की थाली पकड़े नजर आ रहे हैं.

गृह प्रवेश की रस्में पूरी करने के बाद देवोलीना और शहनवाज ने नए घर में पूजा-अर्चना की. दोनों के चेहरे पर नए घर की खुशी साफ झलक रही थी. इस खास मौके पर उन्होंने अपने बेटे जॉय और अपने पालतू डॉग एंजल के साथ भी प्यारी-प्यारी फोटोज क्लिक करवाईं. गृह प्रवेश के दौरान दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. देवोलीना लाइट कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं, वहीं शहनवाज कुर्ते-पायजामे में पूरी तरह डैशिंग लगे. दोनों ने साथ मिलकर पूरे रीति-रिवाज से गृह प्रवेश की सभी रस्में निभाईं.

देवोलीना ने किया नए घर में प्रवेश

गृह प्रवेश के दौरान की गई दूध उबालने की रस्म की तस्वीरें सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही हैं. एक फोटो में देखा जा सकता है कि भगोना गर्म होते-होते दूध बाहर निकल जाता है और दोनों इस पल को मुस्कुराते हुए एंजॉय करते हैं. देवोलीना ने अपने एल्बम में परिवार की प्यारी तस्वीरों के साथ वो खास रस्म भी शामिल की, जिसमें चूल्हे पर दूध उबलकर गिराया जाता है. लंबे समय से संजोए हुए इस सपने को पूरा करते हुए देवोलीना ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

देवोलीना ने जाहिर की अपनी खुशी

उन्होंने लिखा कि कुछ सपनों को पूरा होने में समय, हिम्मत और भरोसा लगता है. नए घर में खड़े होकर वे हर इमोशन को महसूस कर रही हैं और इस सफर के लिए खुद को बेहद खुश और आभारी मानती हैं. देवोलीना का ये मैसेज लोगों को काफी इंस्पायर कर रहा है और फैंस ने भी उन्हें नए घर की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं. देवोलीना अक्सर अपने इंस्टाग्राम फैंस के साथ बेटे जॉय से जुड़ी छोटी-बड़ी झलकियां शेयर करती रहती हैं. मां बनने की खुशियां हों या जिंदगी की चुनौतियां, वे सब कुछ खुलकर दिखाती हैं.

‘साथ निभाना साथिया’ से मिली नाम-शोहरत

पिछले साल नवंबर में जब जॉय एक साल का हुआ, तो उन्होंने उसके लिए एक बेहद प्यारा मैसेज लिखा था. उन्होंने लिखा था कि उनकी पूरी दुनिया उनके बच्चे की बाहों में सिमट जाती है. उन्होंने ये भी लिखा था कि यकीन नहीं होता कि उनका बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो गया है और वही उनका पूरा दिल है. वहीं, काम की बात करें तो देवोलीना ने अपने करियर में सबसे ज्यादा पहचान ‘साथ निभाना साथिया’ में गोपी बहू के किरदार से पाई. साल 2022 में उन्होंने अपने जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी की थी.