'गोपी बहू' ने गुपचुप रचाई शादी, पति की बांहों में नजर आई जिया मानेक; मिलिए उनके दुल्हे वरुण जैन से

'गोपी बहू' ने गुपचुप रचाई शादी

साथ निभाना साथिया फेम एक्ट्रेस जिया मानेक शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने वरुण जैन के साथ प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचा ली है. जिया ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की अनाउंसमेंट की. वो पति की बाहों में नजर आईं. दुल्हन बनी जिया माने बेहद गॉर्जियस लग रही थीं. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हैं.

उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, जिया मानेक और वरुण जैन ने भूत शुद्धि विवाह किया. बता दें कि ये यौगिक काल की सबसे प्राचीन विवाह पद्धति है. भूत शुद्धि विवाह शरीर में मौजूद पांच तत्वों को सही तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है.

पति की बांहों में नजर आई जिया मानेक

जिया ने लिखा- भगवान और गुरु की कृपा और प्यार के साथ हम हमेशा के लिए साथ आ गए हैं. हाथों में हाथ, दिल से दिल मिलाकर. हम दो दोस्त थे और आज पति-पत्नी बन गए हैं. इस दिन को जिन्होंने खास बनाया उनके प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं. मिस्टर और मिसेज के तौर पर हंसी, यादें, एडवेंचर और हमेशा का साथ. जिया और वरुण.

जिया मानेक की बात करें तो वो साथ निभाना साथिया, तेरा मेरा साथ रहे, जिनी और जूजू और मनमोहिनी जैसे शोज कर चुकी हैं. साथ निभाना साथिया से उन्हें नेम-फेम मिला था. वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखती हैं.