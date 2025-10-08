महिला या पुरुष? कौन देखता हैं 'अनुपमा' शो को सबसे ज्यादा, प्रोड्यूसर राजन शाही ने खोला राज, सच जानकर उड़ जाएंगे होश

Anupama: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'अनुपमा' को फैंस काफी पसंद करते है. इस शो ने टीआरपी में भी कमाल कर रखा है. शो काफी चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में शो के मेकर्स राजन शाही ने शो को मिल रहे फैंस के प्यार के बारे में बात की.
Anupama: टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर शो 'अनुपमा' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. शो को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. अनुपमा फेम एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई है. हाल ही में शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने ना सिर्फ अनुपमा बल्कि इंडस्ट्री को बदलने वाले कई शोज दिए हैं. जिन्हें दर्शकों ने काफी प्यार दिया है. राजन शाही ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'विदाई' जैसे शो से इंडस्ट्री के नॉर्म्स को बदलकर रख दिया है.
टीआरपी रेटिंग्स में नंबर वन शो
उन्होंने बताया ये शो केवल टीआरपी रेटिंग्स में नंबर वन नहीं है बल्कि लोगों के घरों के अलावा ये शो फैंस के दिलों पर भी राज करते हैं. हाल ही में राजन शाही ने शो की सक्सेस को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि अनुपमा की सक्सेस से वो भी काफी हैरान हैं. पोस्ट-कोविड उनके मन में ये डर था कि लोग वापस टेलीविजन की तरफ अब शायद नहीं आएंगे. टेलीविजन पर पुराने शोज की वापसी हो गई थी और एडवरटाइजर्स नए कंटेंट पर पैसे नहीं लगाना चाहते थे और मेकर्स के पास बजट नहीं था.
पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' किया लॉन्च
राजन शाही ने बताया कि 'कोविड के बाद मेरे तीन शो ऑन एयर होने के लिए तैयार थे. ये फैसला लिया गया कि हम पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लॉन्च करेंगे और फिर देखेंगे कि दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिला है. क्या दर्शक और एडवरटाइजर्स वापस आने के लिए तैयार हैं. फिर उसके बाद 'अनुपमा' को लॉन्च करेंगे.' मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं स्टार का शुक्रिया अदा करूंगा. मैंने उन्हें बताया कि मुझे 'अनुपमा' पर पूरा भरोसा है. मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा था कि अगर 'अनुपमा' नहीं चला तो मैं कभी भी स्टार के लिए दूसरा मौका नहीं मांगूंगा या कोई और शो नहीं करूंगा.इस शो पर मेरा विश्वास था और दर्शकों ने इसे तहे दिल से स्वीकार किया.
'अनुपमा की सफलता पर मुझे गर्व'
प्रोड्यूसर राजन शाही ने आगे कहा कि 'अनुपमा की सफलता सिर्फ एक प्रोड्यूसर की नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की सफलता है. मैं स्टार टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त में हमें हरी झंडी दे दी. दूसरे शो पहले से ही टेलीकास्ट हो रहे थे. लेकिन आज अनुपमा की सफलता देखकर मुझे गर्व होता है. ये प्रोडक्शन हाउस और रूपाली गांगुली की सफलता है.'
सबसे ज्यादा कौन लोग देखते हैं शो?
वहीं राजन शाही ने एक दिलचस्प आंकड़ा शेयर करते हुए बताया कि आजकल अनुपमा के सबसे ज्यादा दर्शक पुरुष और किशोर हैं. इसने एक मां के संघर्ष और जीत की सच्ची कहानी को बहुत ही वास्तविक और सहज तरीके से दिखाया है. ये पहले आने वाले शोज से बिल्कुल अलग है.
