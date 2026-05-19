टैलेंट कम, ड्रामा ज्यादा: रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट नहीं, अब पैरेंट्स के आंसू बेच रहे मेकर्स

एक समय था जब टीवी पर आने वाले लोकप्रिय रियलिटी शोज का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि इन शोज में कंटेस्टेंट्स का जबरदस्त टैलेंट देखने को मिलता था. डांस शो में शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता था और सिंगिंग शोज में दमदार आवाजों में गाने सुनने को मिलते थे, जो लोगों का दिल जीत लेते थे. कंटेस्टेंट्स अपने हुनर और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाते थे. लेकिन अब पिछले कुछ सालों से धीरे-धीरे रियलिटी शोज का पूरा तरीका ही बदल रहा है. अब इन शोज में प्रतिभा से ज्यादा इमोशनल शो और दुखभरी कहानियां देखने को मिलती हैं. ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या ये शो वाकई 'प्रतिभा' शो रह गए हैं या फिर 'भावनात्मक नाटक' शो बनकर रह गए हैं?

परफॉर्मेंस से ज्यादा माता-पिता के आंसुओं पर फोकस

अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा फोकस उनके माता-पिता के आंसुओं और संघर्ष की कहानियों पर होता है. किसी के पिता मजदूरी करते हैं, किसी की मां ने गहने बेचकर बच्चे को यहां तक पहुंचाया, तो किसी का परिवार काफी गरीबी से जूझ रहा है. इन कहानियों को मेकर्स इस तरह से पेश करते हैं कि देखने वाले दर्शक भी भावुक हो जाएं. कई बार तो ऐसा लगता है कि शो का मकसद टैलेंट दिखाना नहीं, बल्कि इमोशनल कंटेंट बेचकर टीआरपी लाना है.

बच्चों वाले शोज में आया ज्यादा बदलाव

टीवी की टीआरपी की इस दौड़ में मेकर्स को समझ आ चुका है कि दर्शकों को इमोशनल करके ज्यादा देर तक बांधे रखा जा सकता है. इसी वजह से अब हर एक एपिसोड में इमोशन बैक स्टोरी का लंबा पैकेज दिखाया जाता है. कंटेस्टेंट्स के स्टेज पर आने से पहले उनकी दुख भरी कहानी दिखाई जाती है और फिर कैमरा रोते हुए माता-पिता और भावुक हुए जजों पर जाता है. कई बार तो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी चर्चा टैलेंट की नहीं, बल्कि उस कंटेस्टेंट की लाइफ स्ट्रगल की होती है. वहीं देखा जाए तो सबसे सबसे ज्यादा बदलाव बच्चों वाले रियलिटी शोज में देखने को मिला है. छोटे-छोटे बच्चों से कैमरे के सामने इमोशनल बातें पूछी जाती हैं और उनके माता-पिता की तकलीफों को दिखाया जाता है. जिससे दर्शकों का ध्यान टैलेंट से हटकर ड्रामे पर चला जाता है.