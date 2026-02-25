Advertisement
क्या सच में करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश के लिए चेस्ट पर बनवाया परमानेंट टैटू? फैंस बोले- असली है या नकली!

Karan Kundrra Flaunt Tattoo of Tejasswi Prakash: टीवी इंडस्ट्री के फेवरेट कपल्स में से एक करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश काफी समय से साथ हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी स वायरल हो रहा है, जिसमें करण ने चेस्ट पर तेजस्वी के चेहरे का टैटू नजर आ रहा है.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 25, 2026, 08:31 PM IST
करण कुंद्रा ने चेस्ट पर बनवाया तेजस्वी का टैटू?

Karan Kundrra Flaunt Tattoo of Tejasswi Prakash: टीवी इंडस्ट्री के सबसे रोमांटिक और फेवरेट कपल्स में से एक करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर करण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके चेस्ट पर तेजस्वी प्रकाश के चेहरे का टैटू नजर आ रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी हैरान रह गए और जमकर उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ फैंस करण से जानना चाहते थे कि यह असली है ये नकली. इस पर अब कुंद्रा ने खुद खुलासा किया. 

'परमानेंट नहीं है ये टैटू'
एक्टर करण कुंद्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा 'काफी अच्छा लगा जैसे लोग टैटू पर रिएक्ट कर रहे हैं. यह टैटू तेजस्वी के चेहरे का है, लेकिन यह परमानेंट नहीं है. यग सिर्फ तेजस्वी के डेब्यू ओटीटी शो 'साइको सैयां' के प्रमोशन के लिए बनवाया गया है. यह मेरा तरीका है तेजस्वी को सपोर्ट करने का. वो एक इवेंट शो का लॉन्च था. शो खे प्रमोशन के लिए तेजस्वी के चेहरे का टैटू बनवाया गया था. बस इसलिए मैंने भी ऐसा किया, लेकिन यह रियल टैटू नहीं है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैं तेजस्वी को हर तरह से सपोर्ट करूंगा..'
करण ने आगे बताया कि 'मैं तेजस्वी को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूं. वह शो काफी इंट्रेस्टिंग है और मैं हर तरह से शो का प्रमोशन करना चाहता हूं.' बता दें कि वीडियो में करण कुंद्रा की चेस्ट पर तेजस्वी प्रकाश के चेहरे का टैटू नजर आ रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो परमानेंट टैटू है. फैंस भी उस टैटू को परमानेंट समझ रहे थे, लेकिन करण ने अब साफ कर दिया है कि वो टैटू परमानेंट नहीं है. 

फैंस को कपल की शादी का इंतजार 
बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत 'बिग बॉस 15' से हुई थी और तभी से दोनों साथ हैं. कपल को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं. काफी समय से कपल की शादी की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने इस पर खुलकर बात नहीं की है.  

