GHKKPM: इस सीरियल में देवर-भाभी का रोमांस देख आग बबूला हुए लोग, एक्ट्रेस के खिलाफ निकला सारा गुस्सा

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Update: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' इन दिनों कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट चल रहा है. शो में लीप आने के बाद कहानी का पूरी तरह से कायापलट हो गया है. सई के जाते ही पाखी का रास्ता साफ हो गया और अब वो विराट की पत्नी बन गई है. पाखी के भी रंग-ढंग पहले से काफी बदल गए हैं. वो अब चव्हाण खानदान की फेवरेट बहू बन गई है और हर काम को अच्छे से संभालती है. अपने बेटे को भी वो अपना पूरा समय देती है. लेकिन विराट के दिल में अब भी सई है. लेकिन लगता है घरवालों की जिद के आगे झुककर विराट भी पाखी के संग अपना रिश्ता आगे बढ़ाने को तैयार है.

हनीमून पर जाएंगे विराट पाखी

हाल ही में शो का नया प्रोमो आया है, जिसमें विराट पाखी से अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए कहता है. इस प्रोमो के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. विराट और पाखी को करीब लाने के लिए भवानी ने दोनों को हनीमून पर भेजने का फैसला किया है. जल्द ही सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Latest Episode) की कहानी में विराट और पाखी हनीमून पर जाएंगे.

लोगों ने किया ट्रोल

सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ की कहानी में आया ये ट्विस्ट फैंस को रास नहीं आ रहा है. यही वजह है जो एक बार फिर से सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ के फैंस ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हाल तो ये हो चुके हैं कि लोग अब नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को भी जमकर खरीखोटी सुना रहे हैं. शो में होने वाले देवर भाभी के इस रोमांस ने टीवी के गलियारे में हंगामा खड़ा कर दिया है.

