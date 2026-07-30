TV Serial Spoilers Alert: उठने वाला है वसु और चंद्रिका के नाटक से पर्दा, स्नेहा पार कर पाएगी भवानी की कठिन परीक्षा?

डेली सोप में आए दिन नए मोड़ दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा रहे हैं. इस हफ्ते टीवी के पॉपुलर टीवी शोज के आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े-बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. फिर चाहे किसी के रिश्तों की नई परीक्षा को एलकार आने वाला जबरदस्त ड्रामा हो या फिर परिवारों के बीच तनाव बढ़ते तनाव की कहनी. जबकि कहीं नई साजिशें कहानी को दिलचस्प बना देंगी.
ऐसे में अगर आप भी टीवी शोज के शौकीन हैं, तो आने वाले एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहेंगे. आइए जानते हैं कि 'अनुपमा', 'वसुधा', 'गंगा माई की बेटियां', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' और 'तुम से तुम तक' में आगे क्या बड़ा होने वाला है.
रुपाली गांगुली का टीवी शो अनुपमा के आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है. इस वीक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. इसमें दिखाया जाएगा कि डांस और कुकिंग कॉम्पिटिशन के बीच श्रुति अनुपमा की मुश्किलें बढ़ाने इमं जुटी है. एक तरफ जहां 'टीम अनुज कैफे' अच्छा परफॉर्म कर रहा है. वहीं अब अनुपमा की राह में और भी परेशानियां बढ़ जाएगी. श्रुति के इसके अलावा प्रेम भी अनुपमा को चुनौती देगा. इन सब चुनौतियों के बीच अनुपमा पैरों में दर्द के बावजूद स्टेज पर उतरेगी. हालांकि, इस दौरान वो स्टेज पर ही बेहोश हो जाएगी.
इसके अलावा जी टीवी के पॉपुलर शो 'वसुधा' में इन दिनों चंद्रिका और वसु अच्छी सास-बहु की जोड़ी बनते नजर आए. लेकिन आने वाला एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है. दरअसल, एक तरफ दादी सा ऑपरेशन हो गया है. इसी बीच पता चलता है कि चंद्रिका और वसु इतने दिनों से नाटक कर रहे थे. लेकिन अब ऑपरेशन के बाद आखिरकार वसुधा झूठ पर बने रिश्ते को तोड़ने की बात करेगी.
वहीं, 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में भी अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. दुर्गावती का सच सामने आने के बाद स्नेहा को पछतावा होता है. और वो दुर्गावती से माफ़ी भी मांगती है. लेकिन इसी बीच दुर्गावती की मां स्नेहा के सामने एक शर्त रखेगी. दरअसल, जब सच सामने आता है तो स्नेहा घुटने के बल बैठकर दुर्गावती से माफ़ी मांगती है. इसी बीच भवानी स्नेहा के सामने शर्त रखती है और कहती है जब तक स्नेहा ये परीक्षा पार नहीं कर लेती. वो उसे घर की बहु नहीं मानेगी.
स्मृति ईरानी के शो में वीरानी परिवार की मुश्किलें बढने वाली हैं. तुलसी के सामने अब एक वीरानी परिवार के पुराने दुश्मन की एंटी होगी. ऐसे में वैष्णवी के पहली रसोई वाली रस्म के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. वहीं, दूसरी और वीरानी परिवार के बाकी बहुयों के बीच भी तू-तू-मैं-मैं देखने को मिलेगा.
वहीं, शरद केलकर के टीवी शो 'तुम से तुम तक' का आने वाला 'तुम से तुम तक' भी इन दिनों खूब पसंद किया जा रहा है. आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मीरा अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को तोड़ने के लिए एक और चाल चलेगी. दरअसल, मीरा के हाथ आर्या की जिंदगी से जुड़ा राज सामने आया है. वहीं, वो जल्द ही यशवर्धन से शादी करेगी और लेकिन मानसी को किसी बहाने से फुसलाएगी.