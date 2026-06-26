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TRP में बड़ा उलटफेर! 'तारक मेहता' चमका, 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लगा झटका? जानें टॉप 10 में कौन-कौन

TV Show TRP Report: इस हफ्ते टॉप 10 टीवी सीरियल्स की लिस्ट जारी हो चुकी है. टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की किस्मत चमक गई है. आइए आपको बताते हैं कि टॉप 10 में कौन-कौन शामिल है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:57 AM IST
TRP में बड़ा उलटफेर! 'तारक मेहता' चमका, 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लगा झटका? जानें टॉप 10 में कौन-कौन
Image Credit: टीवी TRP रिपोर्टSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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