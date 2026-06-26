TV Show TRP Report: टीवी के दर्शकों के लिए आखिरकार हफ्ते का वो दिन आ गया है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है. बार्क इंडिया ने साल 2026 के 24वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग जारी कर दी है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में तगड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. जहां कुछ शोज ने अपनी गद्दी बचाए रखी, वहीं कुछ को तगड़ा झटका लगा है.
इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की किस्मत चमक गई है. अब तक जहां टीवी सीरियल 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' टीआरपी लिस्ट में टॉप पर ट्रेंड करते थे, वहीं अब वे टॉप 5 में बने रहने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. आइए देखते हैं टॉप 10 में कौन-कौन शामिल है.
टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते पहले नंबर पर 'गंगा माई की बेटियां' ने कब्जा किया हुआ है. इस शो को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है. यह शो जी टीवी पर प्रसारित होता है. शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है. दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में जी टीवी का शो 'वसुधा' है. शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है. इस शो को भी दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है. तीसरे नंबर पर टीवी शो 'तुम से तुम तक' है. यह शो भी जी टीवी पर ही प्रसारित होता है. इस शो को टीआरपी लिस्ट में 1.7 रेटिंग मिली है.
वहीं, एकता कपूर का सुपरहिट सुपरनैचुरल टीवी शो 'नागिन 7' का इस हफ्ते ग्रैंड फिनाले था. शो ने अपने आखिरी एपिसोड के साथ 1.6 रेटिंग हासिल की और चौथे नंबर पर रहते हुए अपनी कहानी को अलविदा कहा. इसके साथ ही, सदाबहार शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए टॉप 5 में पहुंच गया है. इस हफ्ते शो को 1.5 रेटिंग मिली है. एकता कपूर के इस शो में जल्द ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. 10 साल के लीप के बाद शो की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है.
टीआरपी लिस्ट में छठे नंबर पर स्टार प्लस का शो 'अनुपमा' है. कुछ समय पहले तक यह शो हमेशा नंबर वन पर बना रहता था, लेकिन अब लगातार इसकी रेटिंग गिरती जा रही है. शो को 1.5 रेटिंग मिली है. सातवें नंबर पर 'लाफ्टर शेफ्स 3' ने जबरदस्त छलांग लगाई है. इस हफ्ते शो को 1.5 रेटिंग मिली है. आठवें नंबर पर जी टीवी का शो 'जगद्धात्री' है, जिसे टीआरपी लिस्ट में 1.4 रेटिंग मिली है. वहीं, नौवें नंबर पर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आ गया है. शो को 1.4 रेटिंग मिली है. पिछले हफ्ते यह शो 15वें नंबर पर था. वहीं, दसवें नंबर पर स्टार प्लस का शो 'उड़ने की आशा: सपनों का सफर' है, जिसकी 1.3 रेटिंग दर्ज की गई है.