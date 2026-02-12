Advertisement
trendingNow13107059
Hindi Newsटीवीटीवी TRP में इस हफ्ते काफी फेरबदल, रुपाली गांगुली ने फिर मारी बाजी, नागिन 7 का हाल बुरा, देखें टॉप 10

टीवी TRP में इस हफ्ते काफी फेरबदल, रुपाली गांगुली ने फिर मारी बाजी, 'नागिन 7' का हाल बुरा, देखें टॉप 10

TV TRP Report Week 5: टीवी के शौकीन लोगों के लिए लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ गई है. इस हफ्ते रिपोर्ट में काफी फेरबदल देखने को मिला है. लिस्ट देखने के बाद आपका दिमाग ही घुल जाएगा. चलिए इस हफ्ते की लिस्ट पर नजर डालते हैं- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 12, 2026, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी टीआरपी लिस्ट
टीवी टीआरपी लिस्ट

TV TRP Report Week 5, 2026: बार्क इंडिया ने साल 2026 की पांचवे हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में काफी फेरबदल देखने को मिला है. हर हफ्ते टीवी सीरियल के दर्शकों को टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते किस टीवी सीरियल ने नंबर वन का ताज हासिल किया है. 

'नागिन 7' का हाल बुरा 
टीवी दर्शकों का पसंदीदा सीरियल 'अनुपमा' ने कड़ी मेहनत के बाद वापस पहले नंबर का ताज हासिल कर लिया है. इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने 2.2 रेटिंग के साथ पहले नंबर के पायदान पर अपनी जगह बनाई है. दूसरे नंबर पर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' आया है. स्मृति ईरानी स्टारर इस शो को दर्शक काफी पसंद करते हैं. इस शो को 2.1 रेटिंग हासिल हुई है. वहीं तीसरे नंबर पर एकता कपूर का शो 'नागिन 7' आ गया है. शो नागिन 7 की रेटिंग में गिरावट देखने को मिली. इस हफ्ते शो को 1.9 रेटिंग मिली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पांचवें नंबर पर इस शो ने बनाई जगह 
वहीं चौथे नंबर पर टीआरपी लिस्ट में टीवी शो 'वसुधा' ने 1.9 रेटिंग के साथ पहुंचा है. इस शो की कहानी एक चुलबुली साधारण गांव की लड़की की जिंदगी पर बना है. पांचवें नंबर पर टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' ने 1.8 रेटिंग के साथ स्थान बनाया है. छठे नंबर पर इस हफ्ते टीवी सीरियल 'गंगा माई की बिटिया' ने 1.8 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टॉप 10 में 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' ने बनाई जगह
वहीं कॉमेडियन भारती सिंह का फेमस कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ सीजन 3' ने टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर 1.8 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. इस रियलिटी शो को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है. टीआरपी लिस्ट में आठवें स्थान पर टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' ने 1.7 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. इस सीरियल की रेटिंग में काफी गिरावट देखने को मिली है. नौवें नंबर पर टीआरपी लिस्ट में फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने 1.7 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. टॉप 10 की टीआरपी लिस्ट में दसवें नंबर पर टीवी सीरियल 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. बता दें फेमस टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया है.   

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

TV TRP Report

Trending news

मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर