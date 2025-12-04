Advertisement
टीवी

TV Serial TRP List: सबसे तगड़े शो को सबसे बड़ा झटका तो औरों के भी निकले आंसू, इन टॉप 2 शोज की बल्ले-बल्ले

टीआरपी लिस्ट 47 वीक की आ गई है.इस लिस्ट में टीवी शोज की दुनिया में ऐसा भारी भरकम बदलाव आया है जिसे देखकर मेकर्स की रातों की नींद उड़ना तय है.चलिए आपको टॉप 10 सीरियल्स की लिस्ट बताते हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:04 PM IST
टीआरपी लिस्ट
TV Serial TRP List: जब भी टेलीविजन की टीआरपी की बात आती है तो सीरियल के मेकर्स की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि क्या ही कहना. लेकिन, इस बार तो शो के मेकर्स की हार्ट बीट बढ़ना लाजमी है क्योंकि टीआरपी लिस्ट 47 की जो लिस्ट सामने आई है उसमें बड़ा उलटफेर है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन सा सीरियल नंबर पर है और किस शो की लुटिया डूब गई है.

अनुपमा

हमेशा की तरह इस बार भी नंबर 1 की पोजीशन पर 'अनुपमा' है. इसने कई शोज को धोबी पछाड़ देते हुए 2.2 के साथ नंबर एक पर पैर जमाए हुए है. इस शो की स्टोरी लाइन रुपाली गांगुली के इमोशनल ड्रामा को लेकर चल रही है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

नंबर 2 पर 2.1 रैकिंग को लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' है. बीते हफ्ते इसी नंबर पर था और इस बार भी अपनी जगह बनाए रखी है.

लॉफ्टर शेफ सीजन 3
तीसरे नंबर पर खाना बनाने वाला 'लॉफ्टर शेफ' सीरियल नंबर 3 की पोजीशन पर रहा. इस शो को रुबीना और अभिनव शुक्ला ने जीता. जिसमें इन दोनों को टक्कर देने हिना खान-रॉकी, गुरमीत-देबीना के अलावा करण और तेजस्वी भी थे.

 

उड़ने की आशा:सपनों का सफर
1.7 के साथ चौथे नंबर पर टीवी शो 'उड़ने की आशा' सीरियल है. इसके बाद पांचवें नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सीरियल है. छठे नंबर पर 'तुम से तुम तक' 1.8 के साथ और 7वें नंबर पर 'वसुधा' शो और आठवें नंबर पर 'उड़ने की आशा' है.

Opinion: फेंकू कहो या रोंदू...या तानिया पित्तल...गेम की असली मास्टर माइंड हैं तान्या मित्तल

तारक मेहता... शो को हुआ नुकसान
ये शो बीते हफ्ते 5वें नंबर पर था. लेकिन इस बार 9वें नंबर पर यानी कि नीचे खिसक गया है.10वें पायदान पर 'गंगा की मां बेटियां' शो है जबकि 'बिग बॉस 19' टॉप 10 से बाहर हो चुका है और 11वें नंबर पर है.

 

 

