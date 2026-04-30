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Hindi NewsटीवीTRP लिस्ट में मचा तहलका, ‘अनुपमा’ गिरा, ‘क्योंकि सास...2’ की बादशाहत कायम, देखें टॉप 10 शो

TRP लिस्ट में मचा तहलका, ‘अनुपमा’ गिरा, ‘क्योंकि सास...2’ की बादशाहत कायम, देखें टॉप 10 शो

TRP Week 16: टेलीविजन जगत में 16वें हफ्ते की टीआरपी ने सबको चौंका दिया है. एकता कपूर के फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने नंबर 1 पर अपनी तगड़ी मजबूती बना रखी है और रुपाली गांगुली के फेमस शो 'अनुपमा' की टीआरपी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. आइए आपको टॉप 10 का हाल बताते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 30, 2026, 03:33 PM IST
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TRP लिस्ट में मचा तहलका, ‘अनुपमा’ गिरा, ‘क्योंकि सास...2’ की बादशाहत कायम, देखें टॉप 10 शो

TRP Week 16: छोटे पर्दे की दुनिया में इस हफ्ते जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है. जहां पुराने दिग्गज शोज अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और नए टीवी शो टीआरपी में तहलका मचा रहे हैं. बार्क की इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और एक बार फिर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने नंबर वन की गद्दी पर कब्जा जमा लिया है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि कभी नंबर 1 रहने वाला 'अनुपमा' अब टॉप 3 से भी बाहर होता नजर आ रहा है.

पहले नंबर पर इस शो की बादशाहत कायम

एकता कपूर के फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' 1.8 रेटिंग के साथ नंबर वन पर बना हुआ है. तुलसी और मिहिर की कहानी का नया मोड़ दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. जी टीवी का शो ‘वसुधा' एक चुलबुली और साधारण गांव की लड़की की लाइफ पर बना है, जिसे एक रईस बिजनेसमैन से प्यार हो जाता है. दूसरे नंबर पर 1.7 रेटिंग के साथ इस शो ने अपनी जगह बनाई है. सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस टीवी शो 'गंगा माई की बेटियां' इस हफ्ते तीसरे नंबर पर 1.7 रेटिंग के साथ पहुंचा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'अनुपमा' की टीआरपी में आ रही गिरावट

वहीं टीवी के फेमस शो 'अनुपमा' का आए दिन टीआरपी में बुरा हाल होता जा रहा है. इस हफ्ते शो चौथे नंबर पर पहुंच गया है. 'अनुपमा' शो से रुपाली गांगुली को घर-घर पहचान मिली है. इस हफ्ते शो को 1.6 रेटिंग मिली है. पांचवें नंबर पर टीवी शो 'तुम से तुम तक' ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. इन सभी टॉप 5 सीरियल्स के बीच काफी कड़ी टक्कर चल रही है.

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'नागिन 7' का हाल बुरा

टीआरपी लिस्ट में एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का स्पिन-ऑफ इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है. सीरियल 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस शो में वृंदा और अंगद की कहानी को दिखाया जा रहा है. इस शो ने 1.5 रेटिंग के साथ छठे नंबर पर जगह बनाई है. सातवें नंबर पर टीवी का फेमस शो 'यह रिश्ता क्या कहलाता है' 1.5 रेटिंग के साथ बना हुआ है. आठवें नंबर पर टीवी शो 'उड़ने की आशा' को 1.5 रेटिंग मिली है, जिसके चलते शो आठवें नंबर पर पहुंच गया है. नौवें नंबर पर एकता कपूर के शो 'नागिन 7' को 1.4 रेटिंग हासिल हुई है. पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो ने 1.3 रेटिंग के साथ दसवें नंबर पर जगह बनाई है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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