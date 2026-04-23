TRP में बड़ा उलटफेर! ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की बादशाहत कायम, YRKKH की चमकी किस्मत, खतरे में 'अनुपमा', देखें टॉप 10

TV TRP List 2026: आपके पसंदीदा शोज़ की इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग सामने आ चुकी है. रिपोर्ट देखकर किसी को भी झटका लग सकता है. इस बार टीआरपी लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. इसी बीच 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की किस्मत खुल गई, लेकिन 'अनुपमा' को तगड़ा झटका लगा है.
Trending Photos
TV TRP List: टीवी के पसंदीदा शोज़ को टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. बार्क इंडिया ने 15वें हफ्ते की रेटिंग जारी कर दी है, जिसमें कई शोज़ की किस्मत बदलती नजर आ रही है. कुछ सीरियल ने अपनी पकड़ को काफी मजबूत किया हुआ है, तो कुछ की लोकप्रियता में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है. इसी बीच लंबे समय से टीआरपी में गिरते जा रहे एक टीवी शो ने दमदार वापसी की है. आइए जानते हैं टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर किस टीवी शो ने बाजी मारी है-
स्टार प्लस के फेमस टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने इस हफ्ते भी अपनी बादशाहत कायम रखी है. स्मृति ईरानी के शो को इस हफ्ते 2.0 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर टीवी शो 'वसुधा' ने अपना दबदबा कायम रखा है. इस हफ्ते 1.8 रेटिंग के साथ शो दूसरे नंबर पर बना हुआ है. इस शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. वहीं तीसरे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने बाजी मारी है. लंबे समय के बाद इस शो की रेटिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है.
टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर Anupamaa 1.8 रेटिंग के साथ बना हुआ है. शो में दर्शकों को बड़े ट्विस्ट का इंतजार है. मेकर्स भी आए दिन कई बदलाव कर रहे हैं. पांचवें नंबर पर 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' ने 1.7 रेटिंग के साथ अपनी जगह बरकरार रखी है. यह शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का स्पिन-ऑफ है. छठे नंबर पर टीवी सीरियल 'गंगा माई की बिटिया' पहुंच गया है; बीते हफ्ते यह शो तीसरे नंबर पर था. इसे 1.7 रेटिंग मिली है.
लिस्ट में सातवें नंबर पर स्टार प्लस का शो 'उड़ने की आशा' ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. बीते हफ्ते यह शो नौवें नंबर पर था. एकता कपूर का शो 'नागिन 7' इस हफ्ते दसवें नंबर से आठवें नंबर पर 1.5 रेटिंग के साथ आ गया है. जी टीवी का शो 'तुम से तुम तक' इस हफ्ते सीधे नौवें नंबर पर आ गया है; बीते हफ्ते यह शो छठे नंबर पर था. दसवें नंबर पर टीवी शो 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' ने 1.4 रेटिंग के साथ जगह बनाई है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.