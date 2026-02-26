टीवी की दुनिया में आया भूचाल, अनुपमा-नागिन 7 को लगा तगड़ा झटका, आगे निकला ये शो, देखें टॉप 10 लिस्ट

TV TRP Report Week 7, 2026: टीवी के शौकीन दर्शकों को हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी हो गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस टीवी शो ने नंबर वन पर जगह बनाई है.
TV TRP List: टीवी की दुनिया में इन दिनों बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. आए दिन मेकर्स अपने शो में नए-नए मोड़ लाते रहते हैं. टीआरपी लिस्ट को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं और यह जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि उनका फेवरेट शो किस नंबर पर है. ऐसे में साल 2026 के 7वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं किस शो ने बाजी मारी और किसका हाल खराब हुआ.
इस हफ्ते भी टीआरपी लिस्ट में पहले नंबर पर एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' बना हुआ है. इस सीरियल को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. टीआरपी लिस्ट में सीरियल को 1.9 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को जबरदस्त टक्कर देते हुए टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' ने 1.8 रेटिंग के साथ जगह बनाई है, जबकि टीवी सीरियल 'अनुपमा' 1.8 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है. बीते हफ्ते ये शो दूसरे नंबर पर था.
टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर टीवी सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' ने 1.8 रेटिंग के साथ छलांग लगाई है. पांचवें नंबर पर जी टीवी का फेमस शो 'वसुधा' ने 1.7 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. इसी के साथ एकता कपूर के शो 'नागिन 7' को इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में तगड़ा झटका लगा है. 'नागिन 7' टीआरपी लिस्ट में खिसक कर 1.6 रेटिंग के साथ छठे नंबर पर आ गया है. इस शो की टीआरपी में काफी गिरावट देखने को मिल रही है.
वहीं सातवें नंबर पर टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' ने 1.5 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. आठवें नंबर पर फेमस कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ 3' ने अपनी जगह 1.5 रेटिंग के साथ मौजूद है. इस रियलिटी शो को फैंस काफी पसंद कर रहे है. नौवें नंबर पर फेमस टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने 1.5 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. टॉप 10 में दसवें नंबर पर स्टार प्लस के सीरियल 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' ने 1.4 रेटिंग के साथ शामिल है.
