TV TRP Report: ‘अनुपमा’ फिर बना नंबर 1, ‘ये रिश्ता...’ की गिरी रेटिंग, ‘तारक मेहता’ की धमाकेदार एंट्री, देखें टॉप 10 शोज की लिस्ट

TV TRP Report: बार्क की तरफ से 44वें हफ्ते की टॉप शोज की टीआरपी लिस्ट शेयर की दी है. जिसमें टॉप 10 शोज में इस हफ्ते कौन से सीरियल शामिल है उनके नाम और रेटिंग बताई गई है. इस हफ्ते भी 'अनुपमा' ने अपनी बादशाहत कायम रखी. वहीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं. इस हफ्ते शो को काफी खराब रेटिंग मिली है. चलिए जानते हैं किस सीरियल को कितनी रेटिंग मिली है.

अनुपमा की बादशाहत कायम

हर बार की तरह इस बार भी पहले नंबर पर रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' कायम है. इस शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस हफ्ते अनुपमा को 2.1 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' बना हुआ है. इस हफ्ते 'क्योंकि...' शो को 2.0 रेटिंग मिली है. तीसरे नंबर पर शो 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर' पहुंच गया है. शो को 1.8 रेटिंग मिली है.

टॉप 5 में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'

वहीं चौथे नंबर पर टीआरपी लिस्ट में 'तुम से तुम तक' है. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है. पांचवें नंबर पर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आ गया है. तारक मेहता शो की टीआरपी में काफी इजाफा हुआ है. इस हफ्ते शो को 1.7 रेटिंग मिली है. छठे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो पहुंच गया हैं. इस शो की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है. इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को 1.7 रेटिंग मिली है.

दसवें नंबर पर पहुंचा 'बिग बॉस 19'

टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर 'उड़ने की आशा' 1.6 रेटिंग के साथ और आठवें नंबर पर 'वसुधा' ने अपनी जगह बनाई है. वसुधा शो को इस हफ्ते 1.6 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर टीआरपी लिस्ट में 'गंगा माई की बेटियां' शो ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई और दसवें नंबर पर लिस्ट में सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 1.4 रेटिंग के साथ पहुंचा है. बता दें कि 'पति पत्नी और पंगा' शो की टीआरपी में भी गिरावट देखने को मिली है.