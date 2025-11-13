Advertisement
trendingNow13000492
Hindi Newsटीवी

TV TRP Report: ‘अनुपमा’ फिर बना नंबर 1, ‘ये रिश्ता...’ की गिरी रेटिंग, ‘तारक मेहता’ की धमाकेदार एंट्री, देखें टॉप 10 शोज की लिस्ट

TV TRP Report: टीवी की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ गई है और हर बार की तरह इस बार भी 'अनुपमा' ने अपनी बादशाहत कायम रखी. लेकिन 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो की हालत काफी खराब चल रही है. चलिए आपको टॉप 10 शो की रेटिंग बताते हैं.    

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 13, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉप शोज की टीआरपी लिस्ट
टॉप शोज की टीआरपी लिस्ट

TV TRP Report: बार्क की तरफ से 44वें हफ्ते की टॉप शोज की टीआरपी लिस्ट शेयर की दी है. जिसमें टॉप 10 शोज में इस हफ्ते कौन से सीरियल शामिल है उनके नाम और रेटिंग बताई गई है. इस हफ्ते भी 'अनुपमा' ने अपनी बादशाहत कायम रखी. वहीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं. इस हफ्ते शो को काफी खराब रेटिंग मिली है. चलिए जानते हैं किस सीरियल को कितनी रेटिंग मिली है. 

अनुपमा की बादशाहत कायम 
हर बार की तरह इस बार भी पहले नंबर पर रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' कायम है. इस शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस हफ्ते अनुपमा को 2.1 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' बना हुआ है. इस हफ्ते 'क्योंकि...' शो को 2.0 रेटिंग मिली है. तीसरे नंबर पर शो 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर' पहुंच गया है. शो को 1.8 रेटिंग मिली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टॉप 5 में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
वहीं चौथे नंबर पर टीआरपी लिस्ट में 'तुम से तुम तक' है. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है. पांचवें नंबर पर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आ गया है. तारक मेहता शो की टीआरपी में काफी इजाफा हुआ है. इस हफ्ते शो को 1.7 रेटिंग मिली है. छठे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो पहुंच गया हैं. इस शो की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है. इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को 1.7 रेटिंग मिली है.  

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दसवें नंबर पर पहुंचा 'बिग बॉस 19'
टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर 'उड़ने की आशा' 1.6 रेटिंग के साथ और आठवें नंबर पर 'वसुधा' ने अपनी जगह बनाई है. वसुधा शो को इस हफ्ते 1.6 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर टीआरपी लिस्ट में 'गंगा माई की बेटियां' शो ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई और दसवें नंबर पर लिस्ट में सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 1.4 रेटिंग के साथ पहुंचा है. बता दें कि 'पति पत्नी और पंगा' शो की टीआरपी में भी गिरावट देखने को मिली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

TV TRP ReportAnupamaKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thitarak mehta

Trending news

कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?