TV TRP Report: 'अनुपमा' की बादशाहत बरकरार, ‘तारक मेहता’ की धमाकेदार एंट्री, देखें टॉप 10 शोज की लिस्ट

46 Week TRP List Report: टीवी टीआरपी का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है. इस बार कौन से सीरियल ने लिस्ट में नंबर वन पर जगह बनाई और किसने जीता लोगों का दिल. चलिए आपको बताते हैं टॉप 10 सीरियल के बारे में-
TV TRP Report: फिल्म के बाद कोई इंडस्ट्री है जो दर्शकों को काफी पसंद आती है तो वो टीवी है. टीवी सीरियल और रियलिटी शोज को फैंस काफी पसंद करते है. आए दिन टीवी सीरियल में नए-नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते है. ऐसे में हर हफ्ते टीवी टीआरपी लिस्ट सामने आती है, जो बताती है कि किस शो को दर्शकों ने ज्यादा प्यार दिया और कहानी को पसंद किया. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में काफी फेरबदल देखने को मिला है. जिससे मनोरंजन की दुनिया में हलचल मच गई है. बार्क ने साल 2025 की 46वें हफ्ते की टीआरपी जारी कर दी है, जिसमें शोज के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.
'अनुपमा' की बादशाहत कायम
टीआरपी लिस्ट में स्टार प्लस के सीरियल 'अनुपमा' ने इस बार भी नंबर पर अपनी बादशाहत कायम रखी है. इस वक्त कहानी काफी दमदार और दिलचस्प चल रही है. रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को इस हफ्ते 2.3 रेटिंग मिली है. वहीं दूसरे नंबर पर एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने 2.1 रेटिंग के साथ अपनी जगह कायम रखी. इस सीरियल की कहानी की बात करें तो नयना मिहिर और तुलसी को अलग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.
टॉप 5 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
वहीं टीआरपी लिस्ट में कड़ी मेहनत के बाद तीसरे नंबर पर 'उड़ने की आशा' सीरियल ने अपनी जगह बना ली है. उड़ने की आशा शो को 2.0 रेटिंग मिली है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है. इस बार शो को 1.9 रेटिंग मिली है. टीआरपी लिस्ट में पांचवें नंबर पर सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा है' आ गया है. तारक मेहता शो को इस बार 1.9 रेटिंग मिली है.
दसवें नंबर पर पहुंचा 'पति पत्नी और पंगा' शो
वहीं नंबर 6 की बात करें तो इस पर शो 'तुम से तुम तक' ने जगह बनाई है. इस हफ्ते तुम से तुम तक को 1.9 रेटिंग मिली है. टीआरपी लिस्ट में नंबर 7 पर सीरियल 'उड़ने की आशा' 1.8 रेटिंग के साथ पहुंच गया है. आठवें नंबर पर शो 'गंगा मां की बेटियां' है, जिसे 1.7 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर टीआरपी लिस्ट में शो 'वसुधा' 1.7 रेटिंग के साथ और दसवें नंबर पर रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' 1.4 रेटिंग के साथ पहुंच गया है.
