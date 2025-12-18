Advertisement
Hindi NewsटीवीTV TRP: ‘अनुपमा’ की टूटी बादशाहत, सलमान खान के शो बिग बॉस 19 ने मारी बाजी, ये रिश्ता क्या कहलाता है की हालत बुरी, देखें टॉप-10

TV TRP: ‘अनुपमा’ की टूटी बादशाहत, सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' ने मारी बाजी, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की हालत बुरी, देखें टॉप-10

BARC 49th Week TRP List: टीवी प्रेमियों के लिए इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में काफी बदलाव देखने को मिला है. टीआरपी लिस्ट में रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को काफी बड़ा झटका लगा है. चलिए देखते हैं किसके सिर पहले नंबर का ताज सजा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 18, 2025, 05:23 PM IST
टीवी TRP में बड़ा उलटफेर
BARC 49th Week TRP List: टीवी की दुनिया में हर हफ्ते की तरह इस बार भी टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. बार्क इंडिया ने 49वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार टीवी शो के आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं. रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने काफी लंबे वक्त से नंबर वन पर अपनी बादशाहत बनाए रखी हुई थी, वहीं इस हफ्ते सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले ने अनुपमा को पीछे छोड़ दिया है. 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले इस हफ्ते की सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है. सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' ने इस हफ्ते नंबर वन पर 2.2 शानदार रेटिंग के साथ अपनी जगह बनाई. 

'अनुपमा' को लगा झटका 
वहीं पिछले कई हफ्तों से नंबर 1 पर राज करने वाला शो 'अनुपमा' इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में नंबर 2 पर आ गया है. इस बार अनुपमा को 2.1 रेटिंग मिली है. तीसरे नंबर पर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने अपनी जगह बनाई है. इस शो को 2.0 रेटिंग मिली है. चौथे नंबर पर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड' ने 1.9 रेटिंग के साथ अपनी जगह बनाई है. पांचवें नंबर पर लिस्ट में टीवी शो 'तुम से तुम तक' पहुंच गया है. इस हफ्ते शो को 1.9 रेटिंग मिली है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सातवें नंबर पर पहुंचा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
वहीं टीआरपी लिस्ट में छठे नंबर पर 'उड़ने की आशा-सपनों का सफर' आ गया है. इस शो को 1.8 रेटिंग मिली है. सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर 1.8 रेटिंग के साथ पहुंच गया है. लंबे समय से इस शो ने अपनी जगह टॉप 10 में बरकरार रखी है. कई सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़ों से लेकर बच्चों तक का मनोरंजन कर रहा है. 

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को मिला दसवां नंबर 
टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते आठवें नंबर पर शो 'गंगा मां' आ गया है. शो को इस बार 1.8 रेटिंग मिली है. नौवें नंबर पर शो 'वसुधा' आ गया है, जिसकी टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है. वहीं 10वें नंबर पर टीआरपी लिस्ट में शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने अपनी जगह बनाई है, जिसकी टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है.  

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

TV TRPAnupamaBigg Boss 19yeh rishta kya kehlata haiTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

