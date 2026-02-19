Advertisement
टीवी की दुनिया में बड़ा ट्विस्ट, 'अनुपमा' से छिना नंबर वन का ताज, 'नागिन' को फिर लगा तगड़ा झटका, देखें टॉप 10 लिस्ट

TV TRP List: हर हफ्ते टीवी शौकीनों के लिए टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. बार्क इंडिया ने टीआरपी लिस्ट दर्शकों के लिए जारी कर दी है. ऐसे में चलिए जानते हैं किसी टीवी शो ने नंबर वन का ताज अपने नाम किया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 19, 2026, 03:33 PM IST
जानिए इस हफ्ते टॉप 10 शो की रैंकिंग
TV TRP List: टीवी लवर्स हमेशा ही टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं कि उनका पसंदीदा शो किस नंबर पर आ गया है. ऐसे में बार्क इंडिया ने साल 2026 के छठे सप्ताह की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है. इस हफ्ते की लिस्ट आपका दिमाग ही घुमा देगी. चलिए इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट पर नजर डालते हैं- 

इस शो ने 'अनुपमा' से छीना नंबर वन का ताज
इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में स्मृति ईरानी स्टारर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने पहले नंबर पर अपनी जगह बनाई है. इस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. एकता कपूर के शो को 2.0 रेटिंग मिली है. बीते हफ्ते ये शो नंबर 2 पर था. वहीं दूसरे नंबर पर रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने 2.2 रेटिंग के साथ अपनी जगह बनाई है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर वन पर था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'नागिन 7' को मिली 2.0 रेटिंग 
वहीं एकता कपूर के शो 'नागिन 7' की बात करें तो इस शो ने टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह 2.0 रेटिंग के साथ बनाई है. कुछ हफ्तों से ये शो तीसरे नंबर पर ही बना हुआ है. चौथे नंबर पर टीवी के पॉपुलर शो 'वसुधा' ने 1.9 रेटिंग के साथ अपनी जगह बनाई है. इस शो को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. पांचवें पर पर टीआरपी लिस्ट में सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस टीवी शो 'गंगा माई की बेटिया' ने 1.9 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. 

नौवें नंबर पर पहुंचा 'ये रिश्ता क्या कहलाता'
टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते छठे नंबर पर 1.9 रेटिंग के साथ टीवी सीरियल 'तुमसे तुम तक' ने जगह बनाई है. 'उड़ने की आशा' टीवी शो ने इस हफ्ते सातवें स्थान पर टीआरपी रेटिंग 1.7 हासिल की है. वहीं लाफ्टर शेफ 3 ने इस हफ्ते 1.8 रेटिंग के साथ नंबर 8 पर जगह बनाई है. टीआरपी लिस्ट में नौवें नंबर पर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने 1.6 रेटिंग के साथ और दसवें नंबर पर टीवी शो 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' ने 1.5 रेटिंग के साथ टॉप 10 में जगह बनाई है.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

