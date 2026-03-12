टीवी की दुनिया में आया भूचाल, अनुपमा-नागिन के बीच छिड़ी जंग, टॉप 10 में ‘तारक मेहता’, देखें टॉप 10 लिस्ट

TV TRP Ratings List: टीवी के शौकीनों को हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस बार भी फैंस को टीआरपी लिस्ट का काफी इंतजार था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उसका पसंदीदा शो किस नंबर पर है. इसी बीच साल 2026 के 9वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है. इस हफ्ते की लिस्ट में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किस शो ने नंबर वन का ताज अपने नाम किया है.

नंबर वन का ताज इस शो के नाम

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पहले नंबर पर आ गया है. इस शो को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इस हफ्ते इसे 2.1 की रेटिंग मिली है. वहीं फेमस शो 'अनुपमा' ने 1.9 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर जगह बनाई है. इस शो से रुपाली गांगुली को घर-घर में खास पहचान मिली है. टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' ने पिछले हफ्ते 'अनुपमा' को मात दे दी थी, लेकिन इस बार यह शो 1.7 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गया है.

'नागिन 7' को लगा झटका

टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर 1.6 रेटिंग के साथ टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' ने जगह बनाई है. वहीं एकता कपूर का पॉपुलर शो 'नागिन 7' भी 1.6 रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गया है. इस शो में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह लीड रोल में नजर आ रही हैं. छठे नंबर पर टीवी का लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' है, जिसे इस हफ्ते 1.6 रेटिंग मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

लिस्ट में नीचे गिरा 'गंगा माई की बेटियां' शो

सातवें नंबर पर सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस किया गया सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' 1.6 रेटिंग के साथ पहुंच गया है. इस हफ्ते शो की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है. लिस्ट में आठवें नंबर पर टीवी सीरियल 'वसुधा' है. इस शो में एक चुलबुली और साधारण गांव की लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिसे एक अमीर बिजनेसमैन से प्यार हो जाता है. इस हफ्ते इस शो को 1.5 रेटिंग मिली है.

टॉप 10 में आया 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'

नौवें नंबर पर पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने जगह बनाई है. इस शो को 1.5 रेटिंग हासिल हुई है और दर्शकों के बीच इसकी दीवानगी आज भी बरकरार है. वहीं दसवें नंबर पर फेमस रियलिटी कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' 1.4 रेटिंग के साथ पहुंच गया है. कॉमेडियन भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह के इस शो को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

देखें टॉप 10 शोज की लिस्ट

1. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

2. अनुपमा

3. तुम से तुम तक

4. उड़ने की आशा

5. नागिन 7

6. ये रिश्ता क्या कहलाता है

7. गंगा माई की बेटियां

8. वसुधा

9. तारक मेहता का उल्टा चश्मा

10. लाफ्टर शेफ्स 3