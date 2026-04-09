टीवी की दुनिया में आया भूचाल, धड़ाम गिरी 'अनुपमा' की टीआरपी, 9वें नंबर पर पहुंचा 'नागिन 7', देखें टॉप 10 लिस्ट

TV TRP Report: टीवी की दुनिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. पहले 'अनुपमा' और अब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को टक्कर देने के लिए कोई दूसरा सीरियल आ गया है, जिससे टॉप 10 की टीआरपी में बड़ा बदलाव देखा गया है. चलिए आपको बताते हैं कि टीआरपी रिपोर्ट में कौन सा टीवी शो राज कर रहा है.
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TV TRP Report: इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला है. कुछ देर पहले ही टीआरपी लिस्ट रिलीज़ की गई है. एक समय था जब 'अनुपमा' पहले नंबर पर राज किया करती थी, लेकिन अब इस शो की हालत बुरी होती नजर आ रही है. 'नागिन 7' भी लिस्ट में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है. आइए आपको बताते हैं कि इस हफ्ते आखिर किस टीवी शो ने सबकी हालत बुरी कर दी है.
टीआरपी लिस्ट में स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' राज कर रहा है. इस शो ने फैंस को दीवाना बना दिया है. सीरियल को 1.8 रेटिंग मिली है. दूसरे नंबर पर सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस किया गया टीवी सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' ने अपनी जगह बनाई है. इस सीरियल को भी 1.8 रेटिंग मिली है. अगर शो में जबरदस्त ट्विस्ट आता है तो यह शो पहले नंबर पर भी आ सकता है.
टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' बना हुआ है. शो में अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग हासिल हुई है. जी टीवी के शो 'वसुधा' ने इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है. सीरियल की स्टोरी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस बार शो को 1.7 रेटिंग मिली है.
टीआरपी लिस्ट में 'अनुपमा' को काफी तगड़ा झटका लगा है. इस सीरियल की टीआरपी गिरकर पांचवें नंबर पर आ गई है. अब मेकर्स ने इस शो का गोवा ट्रैक खत्म कर दिया है. इस हफ्ते शो को 1.7 रेटिंग हासिल हुई है. छठे नंबर पर एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का स्पिन-ऑफ सुर्खियों में बना हुआ है. टीवी शो 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' की कहानी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस हफ्ते टीवी शो 1.6 रेटिंग पर आ गया है.
वहीं स्टार प्लस का टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर आ गया है. सीरियल को 1.5 रेटिंग हासिल हुई है. टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' को इस हफ्ते केवल 1.5 रेटिंग मिली और शो आठवें नंबर पर आ गया है. एकता कपूर का टीवी शो 'नागिन 7' लिस्ट में 1.5 रेटिंग के साथ नौवें नंबर पर है. दसवें नंबर पर कॉमेडियन भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह का फेमस कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ 3' 1.4 रेटिंग के साथ आया है.
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