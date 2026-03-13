6 दिन बाद ICU से बाहर आ गए अनुराग डोभाल, मैनेजर ने शेयर की सेल्फी, शेयर किया हेल्थ अपडेट

Anurag Dobhal Health Update: 'बिग बॉस 17' के मशहूर कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल के फैंस के लिए बड़ी खबर है. 'यूके 07 राइडर' अनुराग की सेहत में काफी सुधार है और वो कई दिनों बाद अब आईसीयू से बाहर आ गए हैं. अनुराग के मैनेजर ने उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है. मैनेजर रोहित पांडे ने उनकी सेहत के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि वो अब ICU से बाहर हैं. वहीं, उनकी वाइफ रितिका चौहान ने पति की सेहत में सुधार होते ही सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा है जो वायरल हो रहा है.

ICU से बाहर आए अनुराग

रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें अनुराग अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं. रोहित ने लिखा- 'अनुराग भाई को आईसीयू से अब बाहर आ गए हैं. हम चौबीसों घंटे उनके साथ हैं. उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.' अनुराग के मैनेजर ने जैसे ही ये पोस्ट किया तो फैंस के चेहरों से थोड़ी चिंता दूर हई और वो अनुराग के रिकवरी की दुआ कर रहे हैं.

पत्नी ने लिखा पोस्ट

अनुराग के आईसीयू से बाहर आते ही पत्नी रितिका ने एक लंबा नोट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने ऑनलाइन चर्चाओं और सोशल मीडिया पर कहानियों के तेजी से बदलने के बारे में बात की. रितिका ने लिखा- 'असल में मायने ये रखता है कि आप सोशल मीडिया से परे अपना जीवन कैसे जीते हैं. आपका व्यवहार, आपके वैल्यूज और आप हर दिन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. अपने दिल को पवित्र रखें. अच्छा कर्म करें. लोगों को अपनी अच्छाई से पहचान करने दें. अंत में कर्म को अपना काम करने दें. मेरे लिए बाकी सब बेकार है. पैसा, शोहरत, जीविका की सुरक्षा...ये सब मोह माया है. मेरे लिए जो सच में मायने रखता है वो धर्म है और कर्म है. मुझे दुनिया से किसी भी मान्यता की जरूरत नहीं है. मुझे खुद पर अपनी आत्मा पर और ब्रह्मांड पर विश्वास है. मैं बस इतना जानती हूं कि अच्छा करो.'

कैसे हुआ अनुराग का एक्सीडेंट?

7 मार्च को अनुराग रात को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गंभीर हादसे का शिकार हो गए थे. वो अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को करीब 150 किमी/घंटा की रफ्तार से चला रहे थे. ये पूरी घटना उनके इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कैमरे में कैद हो गई. उस वक्त ऐसी खबरें आई की अनुराग ने ये कदम सुसाइड करने के इरादे से उठाया था. वो लाइव सेशन के दौरान रोते हुए अपनी मां से कह रहे थे अगले जन्म बस प्यार की जरूरत है.