अस्पताल से छुट्टी मिलते ही फिर बिगड़ी अनुराग डोबाल की तबीयत, सांस लेने में दिक्कत; मैनेजर बोले- ‘अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे...’

Anurag Dobhal Health Update: 'बिग बॉस 17' फेम और फेमस यूट्यूबर अनुराग डोगाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका गंभीर कार हादसा हो गया था, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. दरअसल, अनुराग ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी. उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर कार को तेज रफ्तार में चलाते हुए डिवाइडर से टकरा दिया था. इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया था. कुछ दिनों पहले उनकी हालत में सुधार होने पर उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था. इसी बीच उनकी सेहत को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है.

एक बार फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की तबीयत

यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद उनकी हालत खराब हो गई. उनके मैनेजर रोहित पांडेय ने बताया कि अनुराग को देहरादून ले जाते समय सांस लेने में परेशानी होने लगी. डॉक्टरों ने पहले उनकी हालत स्थिर होने पर डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन रास्ते में उनकी सेहत फिर बिगड़ गई.

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मैनेजर ने शेयर किया वीडियो

अनुराग के मैनेजर रोहित पांडेय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अनुराग डोभाल एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क लगाए नजर आ रहे हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'कल अनुराग भाई की हालत स्थिर होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया था और हम उन्हें देहरादून ले जा रहे थे. लेकिन ट्रांसफर के दौरान उनकी हालत फिर बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी. अब हम उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जा रहे हैं. वे अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं.'

ICU से बाहर आते ही बिगड़ी अनुराग डोभाल की तबीयत, मैनेजर ने बताया इस गंभीर बीमारी का हो गए शिकार

अनुराग डोभाल ने की थी जान देने की कोशिश

बता दें कि अनुराग डोभाल ने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी कार क्रैश कर दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके मैनेजर रोहित पांडेय तब से लगातार उनकी सेहत को लेकर अपडेट दे रहे हैं. 14 मार्च को रोहित ने बताया था कि अनुराग को गंभीर निमोनिया हो गया है और उनके फेफड़ों में संक्रमण भी पाया गया है.

क्रैश से कुछ दिन पहले अनुराग ने यूट्यूब पर दो घंटे से ज्यादा लंबा वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और डिप्रेशन की बात भी कही थी. उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर उनके साथ कुछ होता है, तो इसके लिए उनके माता-पिता और भाई जिम्मेदार होंगे. फिलहाल फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.