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Hindi NewsटीवीICU से बाहर आते ही बिगड़ी अनुराग डोभाल की तबीयत, मैनेजर ने बताया इस गंभीर बीमारी का हो गए शिकार

ICU से बाहर आते ही बिगड़ी अनुराग डोभाल की तबीयत, मैनेजर ने बताया इस गंभीर बीमारी का हो गए शिकार

Anurag Dobhal की आईसीयू से बाहर आते ही तबीयत बिगड़ गई है. इस कार एक्सीडेंट में लंग्स को काफी नुकसान हुआ है. यहां तक कि निमोनिया भी हो गया. ऐसे में मैनेजर के लेटेस्ट पोस्ट ने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:07 PM IST
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अनुराग डोभाल
अनुराग डोभाल

Anurag Dobhal Health Update: 6 दिन बाद 'बिग बॉस 17' एक्स कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल के आईसीयू से बाहर निकलने की खबर जैसे ही आई तो फैंस के चेहरे खुशी से खिल उठे. लेकिन,अब उनके मैनेजर ने ऐसी खबर दी है जिससे आपकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ सकती है. मैनेजर ने हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि एक्सीडेंट की वजह से उनके फेफड़ों में चोट लगी है जिसके कारण उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है.

अनुराग की हालत क्रिटिकल

अनुराग के मैनेजर रोहित की इंस्टाग्राम की नई स्टोरी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. नए पोस्ट में लिखा- 'अनुराग भाई की हालत पहले स्थिर थी लेकिन अब गंभीर हो गई है. एक्सीडेंट की वजह से उनके लंग्स को बहुत नुकसान हुआ है जिसकी वजह से उन्हें निमोनिया हो गया है. वो अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें. अनुराग का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया और लोग उनके ठीक होने की दुआ करने लगे.'

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पत्नी ने लिखा था पोस्ट

अनुराग के आईसीयू से बाहर आते ही पत्नी रितिका ने एक लंबा नोट शेयर किया था.रितिका ने लिखा- 'असल में मायने ये रखता है कि आप सोशल मीडिया से परे अपना जीवन कैसे जीते हैं. आपका व्यवहार, आपके वैल्यूज और आप हर दिन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. अपने दिल को पवित्र रखें. अच्छा कर्म करें. लोगों को अपनी अच्छाई से पहचान करने दें. अंत में कर्म को अपना काम करने दें.'

 

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परिवार से परेशान थे अनुराग 
दरअसल, अनुराग अपने परिवार वालों से बीते कुछ वक्त से काफी ज्यादा परेशान थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर कार चलाते हुए जो वीडियो शेयर किया था उसमें वो अपने परिवार पर आरोप लगाते दिखे थे. उन्होंने कहा था कि इंटरफेथ शादी की वजह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इसके बाद 7 मार्च को इंस्टाग्राम लाइव में कार चलाते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की. इस एक्सीडेंट की वजह से अनुराग को गंभीर चोट आई और उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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