'नहीं लगा था जिंदा बचूंगा...' भयंकर कार एक्सीडेंट के कई दिनों बाद मौत के मुंह से बाहर आए अनुराग डोभाल, अस्पताल से शेयर की पहली फोटो

Anurag Dobhal Health Update: यूके 07 राइडर अनुराग डोभाल की आईसीयू से बाहर आते ही तबीयत बिगड़ गई थी.ये खबर मिलते ही उनके फैंस परेशान हो गए थे. लेकिन, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अनुराग डोभाल की सेहत में पहले से सुधार है. यहां तक कि वो खतरे से बाहर हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस की बढ़ती चिंता देखकर कंकेट क्रिएटर अनुराग ने अपने प्रशंसकों के लिए पोस्ट लिखा. साथ ही बताया कि वो अब कैसा फील कर रहे हैं.

नहीं सोचा था जिंदा बचूंगा

यूट्यूबर अनुराग ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में अनुराग अस्पताल के बेड पर लेते हैं और सेहत पहले से बेहतर लग रही है. इस पोस्ट में अनुराग ने लिखा- 'कभी सोचा नहीं था कि जिंदा बचूंगा. जिस रास्ते में आ गया था वहां से आना नामुमकिन था.मेरे लिए ये सब एक चमत्कार से कम नहीं है. एक अनाथ हूं आज. मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा. क्या करूंगा. एक नया जन्म लिया है तो कुछ तो सोचा होगा भगवान ने.'

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नया जीवन मिला

इमोशनल होकर अनुराग ने आगे लिखा- 'कई लोग मेरी चिंता कर रहे हैं. मैं समझ सकता हूं. मैं अब ICU से बाहर आ गया हूं और स्थिति पहले से ठीक है. जो भी लोग मेरे साथ खड़े रहे और मेरे लिए दुआएं मांगी उनका शुक्रिया. शायद आप सभी की दुआओं की वजह से मुझे नया जीवन मिला है. आगे की हर चीज अब मैंने भगवान पर छोड़ दी है.'

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इंस्टा लाइव के दौरान सुसाइड करने की कोशिश की

दरअसल, अनुराग डोभाल की निजी लाइफ में कलह चल रही है. जिस वजह से वो काफी मानसिक तनाव में थे. इंस्टा लाइव में अनुराग ने बताया था कि वो काफी परेशानी में है. उनका एसयूवी चलाते हुए कार एक्सीडेंट हो गया था. जिसके बाद कई दिनों से तक आईसीयू में भर्ती होने के बाद मौत के मुंह से बाहर आए.