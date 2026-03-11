‘सुसाइड अटेम्प्ट के बाद बदल गया पूरा नैरेटिव...’ ICU में भर्ती UK07 Rider के भाई ने खोले कई राज, बोले- ‘लोग हमें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे…’

Kalam Ink on UK07 Rider Controversy: यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जिन्हें फैंस UK07 Rider के नाम से जानते हैं, इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरे हुए हैं. इस विवाद को और बढ़ा दिया उनके भाई अतुल डोभाल ने, जो कलम इंक (Kalam Ink) नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर परिवार पर लगे आरोपों का जवाब दिया है. उनका कहना है कि अनुराग के कथित सुसाइड अटेम्प्ट और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों के बाद पूरे मामले की दिशा ही बदल गई.

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शनिवार रात दिल्ली-देहरादून हाईवे पर अनुराग डोभाल की कार का एक्सीडेंट हो गया. हादसे से कुछ समय पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर परिवार के लोगों पर मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर के आरोप लगाए थे. दुर्घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ICU में भर्ती किया गया. इसी बीच उनके भाई कलम इंक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कई आरोपों को गलत बताया. साथ ही उन्होंने अनुराग से इन तमाम आरोपों का सबूत भी मांगा.

सुसाइड अटेम्प्ट के बाद बदला पूरा नैरेटिव और ट्रोलिंग

वीडियो में कलम कहते हैं कि अनुराग के सुसाइड अटेम्प्ट की खबर सामने आने के बाद लोगों का नजरिया अचानक बदल गया. उन्होंने कहा, ‘सुसाइड अटेम्प्ट के बाद पूरा नैरेटिव ही बदल गया. जो सबूत हमने पहले दिखाए थे, लोग उन्हें भूल गए और हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया’. उनका कहना था कि भावनाओं के चलते लोग सच और झूठ को समझे बिना रिएक्शन दे रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि किसी बड़े कदम से लोगों की सोच पर असर पड़ सकता है, लेकिन इससे सच नहीं बदलता.

इंस्टाग्राम लाइव विवाद पर कलम इंक का जवाब

कलम इंक ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, ‘अगर इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड अटेम्प्ट करने से झूठ भी सच लगने लगता है, तो मैं भी लाइव आकर कुछ भी कर सकता हूं और लोग मुझसे सहानुभूति रखने लगेंगे. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लॉजिक और जिम्मेदारी पर भरोसा है’. रितिका से जुड़े किचन वाले विवाद पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि परिवार में किसी की मौत होने के चलते कुछ धार्मिक परंपराएं निभाई जा रही थीं. इसी वजह से रितिका को किचन में खाना बनाने से रोका गया था.

परिवार को लगातार मिल रही धमकियां

कलम इंक ने कहा, ‘हमारे परिवार में किसी का निधन हुआ था. हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसे समय में कुछ दिनों तक मिठाई या तला-भुना खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए उनसे किचन में खाना बनाने को मना किया गया था’. वीडियो में कलम ने प्रॉपर्टी विवाद के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अनुराग की संपत्ति का थोड़ा सा भी हिस्सा लिया हो या कोई झूठा केस किया हो, तो जांच कराई जाए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि अनुराग के बयान के बाद उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं.

लोगों ने लाइव देखा था यूट्यूबर का एक्सीडेंट

उन्होंने कहा, ‘तुम्हारे 8 ठ मिलियन फॉलोअर्स हैं और तुमने लाइव पर कहा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरे माता-पिता जिम्मेदार होंगे. इसके बाद हमारे घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और लोग हमें जिंदा जलाने तक की धमकी दे रहे हैं’. फिलहाल अनुराग डोभाल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. इस एक्सीडेंट से कुछ समय पहले अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 2 घंटे का इमोशनल वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे थे और अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, जो तेजी से वायरल हुआ.