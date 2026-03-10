UK07 Rider के हुए मल्टीपल फ्रैक्चर, को-कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा का छलका दर्द, राइडर के माता-पिता को दिया मैसेज, बोलीं- ‘अगर आपके पास कोई…’

Mannara Chopra Viral Video: यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल उर्फ UK07 Rider का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान तेज रफ्तार में कार से जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था. उनके इस एक्सीडेंट के वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस समय वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. वहीं अपने साथी कंटेस्टेंट की हालत पर अपडेट देते हुए एक्ट्रेस मन्नारा ने एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है.
Trending Photos
UK07 उर्फ अनुराग डोभाल एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, जो यंग जनरेशन के बीच काफी फेमस हैं. वो हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, उन्होंने अपनी कार टोयोटा फॉर्च्यूनर को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के चलते क्रैश कर दी थी. इस हादसे के बाद उन्हें मेरठ के शुभार्ती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया हैं, जहां डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. जब UK07 का एक्सीडेंट हुआ उस समय वो इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जिसके चलते लाखों लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा. वहीं उनके हजारों फैंस और सेलेब्रिटी दोस्त उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
UK07 राइडर की इस हालत को देखकर उनकी बिग बॉस को-कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा को काफी दुख पहुंचा है, जिसके चलते उनका एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा, अनुराग डोभाल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं उन्होंने इस वीडियो में राइडर के परिवार के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है, जो काफी वायरल हो रहा है.
राइडर के माता-पिता से की अपील
मन्नारा चोपड़ा इस वीडियो में राइडर के परिवार के लिए मैसेज देते हुए कहती हैं कि ‘जब आप एक घर में किसी इंसान के साथ इतने सारे दिन बिताते हो, तो आपस में एक खास कनेक्शन बन जाता है. मैं रो नहीं रही हूं क्योंकि रोने से कोई भी मदद नहीं होगी. लेकिन जो मेरे साथ पिछले दो साल में हुआ और उनके साथ हो रहा है वो सब मिक्स हो गया है, मुझे उम्मीद है कि उनके माता-पिता उनका साथ देंगे.’
राइडर के परिवार से पूछा सवाल
मन्नारा ने आगे इस वीडियो में बिग बॉस के दिनों को याद करते हुए कहा, ‘राइडर ने घर के अंदर अपने माता-पिता के लिए बहुत लड़ाई की थी, वो उनसे, अपनी बहन से और अपनी होने वाली पत्नी से बात करना चाहते थे.’ उन्होंने आगे कहा, ‘पैसा क्या है? अगर आपके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? मैं उनके परिवार से पूछना चाहूंगी कि वो इस पैसे का क्या करेंगे.’
राइडर की हेल्थ को लेकर दी अपडेट
इस वीडियो में मन्नारा ने अनुराग डोभाल की हालत को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि ‘उनका मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, मैं नहीं जानती कि इतनी कम उम्र में ये क्यों हो रहा है? मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि में 2 साल तक इस फेज से गुजरी हूं.’ आपको बता दें कि एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ही राइडर ने अपने माता-पिता पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.