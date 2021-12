Salman Khan पर भड़के इस कंटेस्टेंट के फैंस, बर्थडे के दिन जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस और करीबी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह है बिग बॉस के कंटेस्टेंट उमर रियाज. पिछले कुछ समय से उमर रियाज (Umar Riaz), सलमान के टारगेट पर हैं. लेटेस्ट 'वीकेंड का वार एपिसोड' में सलमान ने उमर की जमकर क्लास लगाई थी. रविवार को भी उमर पर सलमान फिर भड़क थे. अब इसी बात को लेकर लोग जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

दरअसल, थप्पड़ टास्क के दौरान उमर रियाज (Umar Riaz) ने कहा था कि फोम के हाथ से उन्हें चोट लग रही है. उमर रियाज ने कहा कि मुझे डर है कि मेरे चेहरे पर चोट न लग जाए. ये बात सुनकर सलमान, उमर रियाज पर भड़क गए थे और फिर उन्होंने उमर की जमकर क्लास लगाई. सलमान खान (Salman Khan) ने कहा ये चांटा मुझे शाहरुख खान और बाकी सितारों को पड़ चुका है लेकिन किसी ने भी तुम्हारी तरह शिकायत नहीं की.

I am done with @BiggBoss @ColorsTV Just give the trophy to any one of your kids #TejasswiParakash Or #KaranKundra Kk was so right about her.. 2 weekend for couple issues like seriously big boss has no other topic? #ShamitaShetty #UmaRiaz deserve much more than this shit

अब इस बात को लेकर सलमान खान (Salman Khan), उमर रियाज के फैंस के निशाने पर आ गए हैं. कुछ लोग सोशल मीडिया पर उमर रियाज को सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर व्यूअर चॉइस उमर रियाज जैसे हैशटैग वायरल हो रहे हैं. वहीं, कुछ लोग सलमान खान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि सलमान खान जानबूझकर उमर रियाज को टारगेट कर रहे हैं. उमर के फैंस सलमान खान (Salman Khan) को बायस्ड बता रहे हैं. फैंस ने ये दावा किया है कि मेकर्स उमर रियाज (Umar Riaz) को 'बिग बॉस 15' का विनर नहीं बनाना चाहते हैं. इसलिए उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है.

The way I love #RubinaDilaik is not able to get reciprocated for any other contestant of this season as I totally absent in this season but this two #UmaRiaz and yes shocking #ShamithaShetty win my heart

Colors never wanted #AsimRiaz to be finalist..they tried everything 2 brk him bt couldn't..Later started targetting #RashamiDesai, entire season was abt "Rash does bitching"! Bcz she supported him!

Now they r unable to break #UmaRiaz nd again came 2 Rash!#BB15 #WeekendKaVaar

— ** Tinni ** (@SwagataMandal5) December 26, 2021