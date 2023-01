Urfi Javed Tweet: अपने अतरंगी कपड़ों की वजह से सोशल मीडिया पर आग लगाने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) का हर एक लुक चर्चा में आ जाता है. कई बार वो टॉपलेस होकर कैमरे के सामने आती हैं तो कभी किसी ऐसी चीज से बदन को ढकती हैं कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि कपड़ों के अलावा उर्फी जावेद कई बार अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियां बटोर लेती हैं. इस बार उर्फी ने कुछ ऐसा ही किया. उर्फी ने ट्विटर पर सुसाइड को लेकर ऐसा ट्वीट कर दिया कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है. कई लोग उर्फी को इस ट्वीट की वजह से ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ उर्फी की तारीफ भी कर रहे हैं.

किया ये ट्वीट

उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने सुसाइड को लेकर ट्वीट किया- 'खुदकुशी करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है. जब तक आपकी मौत नहीं आती..तब तक शांत रहिए.' उर्फी जावेद का ये ट्वीट देखते ही देखते मिनटों में वायरल हो गया. वहीं हर कोई इस ट्वीट पर कमेंट करने लगा और अपनी राय देने लगा. कुछ यूजर्स ने उर्फी जावेद के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा कि उर्फी ने सही मुद्दा उठाया है. वहीं कुछ लोग उर्फी को इस ट्वीट की वजह से ट्रोल कर रहे हैं.

Life is too short to commit suicide

Be patient you will die

— Uorfi (@uorfi_) January 17, 2023